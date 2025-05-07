 

Ватиканский трибунал отменил первый тур конклава, в котором лидировал пророссийский кардинал

07.05.2025, 9:33, Разное
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Верховный трибунал Апостольской Сигнатуры аннулировал результаты первого тура конклава, на котором неожиданно вырвался вперёд кардинал Джузеппе Петронини, известный «необъяснимой лояльностью» к Москве.

В качестве обоснования столь радикального решения, трибунал сослался на компрометирующие факты из биографии кардинала Петронини. В частности, было отмечено, что в 2016 году кардинал запретил изображать на фреске в своём храме дьявола с лицом Иосифа Сталина, что было расценено как «проявление неуважения к жертвам коммунизма» и «попытка обелить советский режим». Кроме того, всплыл факт посещения кардиналом Петронини Олимпиады-80 в Москве.

– Мы нашли десять матрёшек, балалайку и билет в Эрмитаж дома у кардинала Петронини. Он должен объяснить свои действия и доказать свою преданность идеалам свободы и демократии, прежде чем он сможет претендовать на высший пост, – заявил представитель трибунала.

К следующему конклаву будут допущены кандидаты, которые пройдут экзамен по русскому языку и получат оценку «неудовлетворительно».

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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