Роботорт RoboCake можно съесть — вместе с батарейкой, которая его питает

На выставке «Экспо-2025» в Осаке международная команда представила крайне необычный десерт – многоярусный роботизированный торт RoboCake с первой в мире съедобной батареей. Лакомство украшено съедобными роботами-медведями, выполненными из желатина, сиропа и красителей. Эти мармеладные фигурки с гранатовым вкусом оснащены внутренней пневматической системой, позволяющей им двигать лапами и головами.

Для обеспечения световых эффектов на торте разработчики спроектировали съедобный аккумулятор, в составе которого присутствуют активированный уголь и витамин B2, кверцетин и шоколад. Батарея полностью безопасна для употребления в пищу и обеспечивает питанием светящиеся свечки на торте. Создание RoboCake является частью исследовательского проекта RoboFood, стоимость которого оценивается в 3 500 000 евро. Проект направлен на исследование возможностей съедобных продуктов, выходящих за привычные рамки. Ученые-пищевики и эксперты по робототехнике стремятся к сокращению электронных и пищевых отходов.

Батарейки RoboCake

Помимо гастрономических целей, съедобные роботы могут найти применение в экстренном снабжении продуктами и здравоохранении. Например, они могут использоваться для доставки еды в труднодоступные районы, для доставки лекарственных средств людям, у которых наблюдаются проблемы с глотанием — и даже животным.Источник — EPFL