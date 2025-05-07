Ученые выяснили, почему Уран становится холоднее

Уран, одна из самых необычных планет Солнечной системы, продолжает удивлять астрономов своими уникальными характеристиками. В отличие от большинства планет, ось вращения которых перпендикулярна плоскости орбиты, Уран имеет наклон 98 градусов — он словно лежит на боку. Это странное положение, вероятно, стало результатом древнего столкновения с другим небесным телом. Но это не единственная загадка, касающаяся этой ледяной планеты.

Фото из открытых источников

Одной из самых интригующих особенностей Урана является его термосфера, температура которой превышает 500 градусов по Цельсию. Однако астрономы до сих пор не могут объяснить источник этого тепла. Более того, наблюдения показывают, что верхние слои атмосферы Урана охлаждаются, что является уникальным явлением среди планет Солнечной системы.

Недавнее исследование, опубликованное в журнале Geophysical Review Letters, предлагает новое объяснение этого феномена. Ведущий автор работы, доктор Адам Мастерс из Имперского колледжа, предполагает, что солнечный ветер (поток заряженных частиц, исходящий от Солнца) охлаждает термосферу Урана. С 1990 года среднее давление солнечного ветра направлено наружу, и это снижение коррелирует с изменением температуры на планете.

По словам Мастерса, это явление не похоже на то, что наблюдается на других планетах. На Земле температура в основном регулируется солнечными фотонами, а Уран, находящийся почти на 3 миллиарда километров от Солнца, получает недостаточное количество солнечного света для нагрева. Расширяющаяся магнитосфера Урана, защищающая его от солнечного ветра, может быть причиной снижения температуры в термосфере.

Интересно, что результаты этого исследования могут иметь значение не только для Урана, но и для экзопланет, вращающихся вокруг других звёзд. Если охлаждение термосферы из-за солнечного ветра возможно на Уране, то аналогичные процессы могут происходить и на других планетах, что позволяет больше узнать об их атмосферах и магнитных полях.