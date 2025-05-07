Москвичи разработали технологию 3D-печати индивидуальных протезов для суставов

«Наша разработка делает процесс протезирования быстрее и точнее, — рассказывает Ксения Кузнецова инженер кафедры цифровых и аддитивных технологий Института перспективных технологий РТУ МИРЭА. — Наша команда создает цифровой двойник сустава, который точно повторяет анатомическое строение пациента, затем печатаем пробный образец для проверки и предоперационного планирования».

Разработка позволяет на основе данных КТ/МРТ пациента автоматически проектировать идеально подходящий протез, который сначала печатается в пластике для проверки, а затем изготавливается в титане. Ключевое преимущество разработки состоит в сочетании диагностической визуализации, компьютерного моделирования и 3D-печати в единый процесс. Это устраняет главный недостаток традиционных протезов – их недостаточную анатомическую совместимость с пациентом.

Лаборант кафедры цифровых и аддитивных технологий РТУ МИРЭА Ярослав Вышенеев по снимкам МРТ создает реконструкцию поврежденного сустава / © Ростислав Сиделев, Институт перспективных технологий РТУ МИРЭА

Новый подход не просто уменьшает время подготовки с недель до нескольких дней – он открывает возможность изготовления индивидуальных протезов в обычных больницах. Особую актуальность проекту придает растущая потребность в замене суставов — только в России ежегодно проводится более 50 тысяч таких операций.

Проект поддержан грантом по итогам участия в Акселераторе РТУ МИРЭА.