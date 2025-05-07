 

Москвичи разработали технологию 3D-печати индивидуальных протезов для суставов

07.05.2025, 8:15, Разное
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«Наша разработка делает процесс протезирования быстрее и точнее, — рассказывает Ксения Кузнецова инженер кафедры цифровых и аддитивных технологий Института перспективных технологий РТУ МИРЭА. —  Наша команда создает цифровой двойник сустава, который точно повторяет анатомическое строение пациента, затем печатаем пробный образец для проверки и предоперационного планирования».

Разработка позволяет на основе данных КТ/МРТ пациента автоматически проектировать идеально подходящий протез, который сначала печатается в пластике для проверки, а затем изготавливается в титане. Ключевое преимущество разработки состоит в сочетании диагностической визуализации, компьютерного моделирования и 3D-печати в единый процесс.  Это устраняет главный недостаток традиционных протезов – их недостаточную анатомическую совместимость с пациентом.

Лаборант кафедры цифровых и аддитивных технологий РТУ МИРЭА Ярослав Вышенеев по снимкам МРТ создает реконструкцию поврежденного сустава / © Ростислав Сиделев, Институт перспективных технологий РТУ МИРЭА

Новый подход не просто уменьшает время подготовки с недель до нескольких дней – он открывает возможность изготовления индивидуальных протезов в обычных больницах. Особую актуальность проекту придает растущая потребность в замене суставов — только в России ежегодно проводится более 50 тысяч таких операций.

Проект поддержан грантом по итогам участия в Акселераторе РТУ МИРЭА.


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