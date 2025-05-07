Китайские ученые выяснили, когда на обратной стороне Луны извергались вулканы

Учёные из Китайской академии наук выяснили, что около 2,8 миллиардов лет назад на обратной стороне Луны происходила бурная вулканическая активность. Это стало известно благодаря анализу образцов лавы, собранных миссией «Чанъэ-6» в бассейне Южный полюс — Эйткен. Результаты исследования опубликованы в журнале Science.

Фото из открытых источников

Это открытие имеет огромное значение для понимания истории Луны, ведь до сих пор обратная сторона нашего естественного спутника оставалась менее исследованной. Дело в том, что Луна прочно удерживается гравитационным полем Земли, и потому одна и та же её сторона всегда обращена к нам. Ближнюю сторону мы знаем гораздо лучше, однако обратная остаётся загадкой. Лишь два китайских космических аппарата смогли достичь этой таинственной территории.

Образцы пород, доставленные на Землю в рамках миссии «Чанъэ-6», стали первыми, когда-либо привезёнными с обратной стороны Луны. Всего учёным удалось собрать почти 2 килограмма уникальных материалов. Исследовательская группа под руководством Цзэсяня Цуя из Института геохимии Гуанчжоуской академии наук тщательно проанализировала изотопы и химический состав этих образцов, чтобы установить их возраст и происхождение.

Результаты оказались поразительными: возраст затвердевшей лавы (базальта) составил 2,8 миллиарда лет. Это означает, что вулканы на обратной стороне Луны были активны значительно дольше, чем считалось ранее. До этого момента учёные полагали, что последние проявления вулканической активности на Луне происходили примерно 2 миллиарда лет назад, основываясь на данных с ближней стороны.

Но самое удивительное, что исследователи обнаружили значительные различия в составе лавы с разных сторон Луны. Лава, которая сформировала базальт на обратной стороне, оказалась бедной такими элементами, как калий, редкоземельные металлы и фосфор. Эти вещества обычно встречаются в больших количествах в лаве на ближней стороне. Что могло стать причиной такого резкого дисбаланса?

Цуй и его команда предполагают, что ответ кроется в гигантском ударном кратере, образовавшем бассейн Южный полюс — Эйткен. Этот мощный удар мог привести к перераспределению пород, содержащих эти элементы, и одновременно лишить мантию под этим участком Луны этих веществ. Таким образом, вместо привычных потоков лавы на обратной стороне остались лишь редкие следы вулканизма.

Эти выводы могут объяснить и другое любопытное наблюдение: на ближней стороне Луны огромные потоки лавы покрывают 30% поверхности, а на обратной — всего 2%. Возможно, именно недостаток радиоактивных элементов, таких как калий и уран, привёл к тому, что мантия под обратной стороной Луны остыла быстрее, и вулканизм прекратился раньше.