Астрономы, возможно, нашли следы «трещин» во Вселенной

Группа астрофизиков утверждает, что им, вероятно, удалось обнаружить так называемые космические струны — гипотетические дефекты пространства-времени, оставшиеся после ранней стадии развития Вселенной. Статья опубликована в Бюллетене Королевского научного общества Льежа.

Фото из открытых источников

Впервые концепция космических струн появилась ещё в 70-е годы прошлого века благодаря работе физика-теоретика Тома У. Б. Киббла. Эти гипотетически тонкие структуры, размером меньше протонов, могли возникнуть в первые мгновения жизни Вселенной и простираются сквозь весь космос. Несмотря на десятилетия исследований, до сих пор ни одно наблюдение не подтвердило существование этих аномалий.

Для поиска следов космических струн астрофизики использовали данные космического микроволнового фона (CMB), оставшегося после Большого взрыва. Исследователи сконцентрировались на участке неба под кодовым названием CSc-1, где обнаружили интересные аномалии.

Одним из ключевых моментов стало исследование двух галактик, расположенных рядом друг с другом. Команда учёных заметила, что эти галактики имеют почти идентичные спектры излучения. Это привело к мысли, что они могут быть одной и той же галактикой, но увеличенной и искажённой посредством эффекта гравитационного линзирования. Этот эффект возникает, когда массивные объекты искривляют пространство-время вокруг себя, создавая иллюзию нескольких объектов там, где есть всего один.

Исследовательская группа выдвинула предположение, что именно космическая струна могла стать причиной этого явления. Струна настолько плотная, что способна значительно изменить траекторию света, проходящего мимо неё, создавая видимость двух разных галактик вместо одной.

Кроме того, учёные заметили необычный изофотальный край на изображениях исследуемой области, что дополнительно подтверждает наличие аномальной плотности материи. Спектральные данные и информация о реликтовом излучении тоже указывают на вероятность существования космической струны.

Однако несмотря на столь многообещающие результаты, исследователи подчёркивают, что необходимы дальнейшие наблюдения для окончательного подтверждения этой гипотезы. Космические струны никогда прежде не наблюдались, поэтому любые утверждения требуют тщательной проверки. Возможно, необычные свойства галактик связаны с другими факторами, такими как случайное совпадение характеристик или редкая форма гравитационной линзы.

Остаётся лишь ждать результатов будущих исследований, которые помогут окончательно подтвердить или опровергнуть эту необычную теорию.