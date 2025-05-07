Мнение «аналитика»: О жаркой ночи… Полный п-ц или ё-аный стыд?

Ну вот и доигрались с огнём…

Произносили слова, выдвигали обвинения, делали жесты и совершали демарши — но была надежда, что всё это не слишком серьёзно. Что удастся как-то пройти «по краешку», немного «пропетлять» и потихоньку-полегоньку сгладить остроту. А там, глядишь, и всё вернётся на круги своя.

Но не вышло, как оно часто бывает в таких «играх». И теперь… две ядерные державы уже не на грани войны друг с другом, а практически «в состоянии войны». По заявлению одной из сторон. Той, что считает себя «жертвой агрессии» (хотя вторая тоже полагает себя «жертвой»).

Армия Индии объявила о проведении операции «Синдур», нацеленной «против террористической инфраструктуры в Пакистане». И нанесла удары по целям в подконтрольных Исламабаду районах союзной территории Джамму и Кашмир. Премьер Пакистана Шахбаз Шариф назвал эту атаку Индии «актом войны». И в ответ, как сообщается, пакистанские военные атаковали некоторые индийские объекты, нанося удары «как с воздуха, так и с земли». В частности, они поразили штаб бригады индийских вооружённых сил. Впрочем, подробностей, в том числе местонахождение штаба, не привели. Также пакистанские СМИ утверждают, что два индийских самолёта Rafale были сбиты ВВС Пакистана.

Тем временем американский президент Дональд Трамп заявил, что считает позорными удары между Индией и Пакистаном. «Это стыдно. Мы только что услышали об этом, когда вошли в Овальный кабинет», сказал он. И выразил надежду, что столкновения Индии и Пакистана «закончатся очень быстро». Хотя это уже не от него зависит: обстановка стремительно накаляется.

Не факт, что дело дойдёт до обмена ядерными ударами. Но вектор, в котором развивается казавшийся прежде совсем заурядным индо-пакистанский инцидент, оптимизма не вызывает.

Тем временем #Украина третьи сутки подряд атакует Москву. Мэр города Сергей Собянин заявил, что силы ПВО отразили атаку семи беспилотников, а в Шереметьево ввели временные ограничения на приём и вылет самолётов. Вечером 6 мая аналогичные меры вводили в Жуковском, Домодедово и Внуково.

На других «фронтах»:

– «Неизвестно чьи» удары по Киеву

– Удары по Сирии (вероятно Израиль)

– Удары Израиля по Сектору Газа.

– Вербальный слив США с Йеменской войны

Ночка опять обещает быть жаркой.

И о трёхдневном перемирии как-то странно замолчали, хотя ещё накануне его подтверждали.

Дело катится к полному п-цу?

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Источник: Альманах (прокремлевского) “непредвзятого аналитика”

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