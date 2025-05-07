Мощная ударная волна от столкновения галактик достигла Земли

На просторах космоса, где расстояния измеряются миллиардами километров, происходят события, способные поразить воображение даже самого искушённого наблюдателя.

Фото из открытых источников

Недавно астрономы зафиксировали мощнейшую ударную волну, возникшую вследствие столкновения одной галактики с четырьмя своими соседями. Эта катастрофа произошла в системе под названием «Квинтет Стефана», где галактика NGC 7318b врезалась в другие члены своей группы со скоростью около 3,2 млн км/ч. Это явление учёные сравнивают со звуковым ударом от реактивного самолёта, но в масштабах, недоступных человеческому восприятию. Об этом пишет Live Science.

По словам астрофизика Марины Арнаудовой из Университета Хартфордшира в Великобритании, эта встреча привела к образованию гигантского межгалактического поля обломков. Галактика NGC 7318b, войдя в эту область, сжала находящийся там газ и плазму, вызвав яркое свечение на радиочастотах. Этот феномен, возможно, запустил процессы образования новых звёзд.

«Это действительно напоминает огромный звездопад», — говорит Арнаудова. «Взаимодействие галактик настолько интенсивное, что мы можем наблюдать формирование совершенно новой структуры, невидимой ранее.»

Группа из пяти галактик под названием «Квинтет Стефана» (названная так в честь французского астронома Эдуара Стефана, который открыл её в XIX веке), уже давно привлекает внимание учёных. Эти галактики находятся на расстоянии около 290 миллионов световых лет от нас и участвуют в сложном «космическом танце», состоящем из многократных сближений и столкновений.

Исследования этой уникальной системы проводятся с использованием современного оборудования, включая космические телескопы «Хаббл» и «Джеймс Уэбб», а также наземные инструменты, такие как спектрограф WEAVE, установленный на телескопе Уильяма Гершеля на острове Ла Пальма. Именно этот прибор позволил учёным проследить поведение остатков газовых облаков, молодых звёзд и следов ионизированного газа, появившихся в результате столкновения.

Анализируя данные, полученные от «Квинтета Стефана», астрономы надеются лучше понять, как происходили процессы формирования галактик задолго до Большого взрыва, а также предсказать возможные сценарии развития этой системы в далёком будущем. По мнению специалистов, несмотря на драматичность текущего момента, полное слияние всех участников этого процесса произойдёт лишь спустя миллионы или даже миллиарды лет.

Первые результаты работы спектрографа WEAVE показали, насколько перспективен этот инструмент для исследования различных аспектов эволюции Вселенной. Учёные планируют использовать его для изучения процессов реионизации, происходивших вскоре после Большого взрыва, анализа роста и формирования звёзд, а также проведения исследований в области «галактической археологии», чтобы пролить свет на историю нашего собственного Млечного Пути.