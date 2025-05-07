Антарктическая загадка: река Оникс течет против всех правил

Когда мы думаем об Антарктиде, первое, что приходит на ум, — бескрайние ледяные поля, вечный холод и полное отсутствие жизни. Но знаете ли вы, что этот суровый континент скрывает одну из самых необычных рек мира? Это река Оникс, которая не просто существует среди льда, но и течет вопреки всем законам природы.

Фото из открытых источников

На первый взгляд может показаться, что в Антарктике не может быть рек. Однако реальность оказывается куда удивительнее: эта ледяная пустыня приютила целый ряд водных артерий, которые оживают лишь на несколько месяцев в году. Самая известная из них — река Оникс. Хотя её длина составляет всего 32 километра, по меркам ледяного континента это настоящий гигантский поток.

Оникс берет свое начало в нижних слоях ледника Райт и направляется на запад, минуя сухие долины Мак-Мердо, пока не достигает озера Ванда. Самое интересное то, что эта река течет в противоположном направлении от океана. Этот феномен называется эндорейским стоком, когда вода не находит выхода в мировой океан, а остается внутри континента. Ледники блокируют выход из долины Райт, заставляя воду искать другой путь — к покрытым льдами внутренним водоемам.

Оникс — река непостоянная. Она появляется только летом, когда температура поднимается настолько высоко, что ледник Райт начинает таять. В отличие от великих рек мира, таких как Амазонка или Конго, Ониксу не нужны горные источники или подземные ключи. Его существование полностью зависит от процессов таяния льда.

Несмотря на свою уникальность, Оникс не лишен жизни. В этой реке живет множество микроскопических существ, включая тихоходок, нематодов, цианобактерии и фитопланктон. Более того, исследователи зафиксировали случаи цветения водорослей в водах Оникса, хотя рыба здесь отсутствуют.

Как и многие природные объекты, Оникс сталкивается с угрозами, связанными с глобальным потеплением. Исследования показывают, что сезон половодья начинается все раньше и продолжается дольше, хотя объем воды в реке постепенно снижается. Наводнения, случающиеся в особо теплые годы, также становятся все более частыми. Например, в 1984 году новозеландские исследователи смогли даже совершить сплав по этой реке на плоту.