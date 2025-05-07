Загадочная «гравитационная дыра» в Индийском океане: ученые разгадали древнюю тайну

В Индийском океане скрывается огромная «гравитационная дыра», в которой сила тяжести значительно снижена. Дыра была обнаружена учёными давно, но её происхождение долгое время оставалось загадкой. Теперь же, благодаря новым исследованиям, эта аномалия получила объяснение.

Фото из открытых источников

Область, известная как «гравитационная дыра», представляет собой участок океана площадью около 3,1 миллиона квадратных километров. Здесь уровень моря примерно на 106 метров ниже, чем в остальных частях мирового океана. Такая разница вызвана тем, что в этом районе Земля имеет меньшую массу, что приводит к снижению силы гравитации.

До недавнего времени учёные ломали голову над происхождением этой геоидальной впадины. Выдвигались различные гипотезы, но только в 2023 году исследователи нашли объяснение. Используя компьютерное моделирование, они воссоздали движение земной мантии и тектонических плит за последние 140 миллионов лет. Эти модели позволили проследить, какие события могли привести к образованию такой уникальной структуры.

Исследования показали, что «гравитационная дыра» возникла в результате событий, связанных с гибелью древнего океана Тетис. Этот океан находился между суперконтинентами Лавразией и Гондваной и исчез около 180 миллионов лет назад. Во время распада Гондваны, фрагменты земной коры, составлявшие дно Тетиса, погрузились в мантию Земли.

Эти погружённые фрагменты вызвали изменение в распределении массы в недрах Земли. Около 20 миллионов лет назад они достигли нижних слоёв мантии, вытеснив материал высокой плотности. На их место поднялась менее плотная магма, образовавшаяся из так называемого «африканского сгустка» — огромного скопления кристаллизированной магмы, находящегося под Африкой. Этот процесс привёл к тому, что общая масса региона снизилась, что и вызвало уменьшение силы гравитации в данной области.

Предложенная теория требует дальнейшего подтверждения, поэтому учёные продолжают изучение внутренних процессов Земли. Земная магма оказалась гораздо сложнее и динамичнее, чем предполагалось ранее. Исследование «гравитационной дыры» поможет ученым объяснить многие другие явления, связанные со структурой и эволюцией нашей планеты.