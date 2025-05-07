 

Стволовые клетки в космосе демонстрируют уникальные регенеративные способности

07.05.2025, 0:30, Разное
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Ученые из клиники Майо во Флориде обнаружили, что стволовые клетки, выращенные в условиях микрогравитации на Международной космической станции (МКС), демонстрируют значительно улучшенные регенеративные способности. Исследование опубликовано в журнале NPJ Microgravity.

Фото из открытых источников

Стволовые клетки известны своей уникальной способностью к размножению и превращению в различные типы клеток, они ключевые игроки в восстановлении организма. Однако, как показали эксперименты, проведенные на МКС, их потенциал возрастает в невесомости.

«Изучение стволовых клеток в космосе позволило выявить клеточные механизмы, которые в противном случае остались бы незамеченными в условиях нормальной гравитации», — говорит патологоанатом Абба Зубаир.

Эксперименты на борту МКС проводились на взрослых стволовых клетках, которые, в отличие от эмбриональных, имеют более ограниченные возможности деления. В условиях космической лаборатории исследователи наблюдали, как мезенхимальные стволовые клетки (МСК) более эффективно реагируют на иммунные реакции и уменьшают воспаление.

Космическая среда обеспечивает стволовые клетки уникальными условиями для роста, позволяя им развиваться в трехмерном пространстве, что больше соответствует естественным условиям человеческого организма.

«По сравнению с двумерной средой культивирования на Земле, космос создает более благоприятные условия для клеточного размножения», — отмечает Зубаир.

Результаты исследования показали, что клетки, выращенные в космосе, не только лучше размножаются, но и сохраняют свою стабильность даже после возвращения на Землю. Это открытие может значительно упростить и ускорить процессы, связанные с культивированием стволовых клеток, которые в настоящее время являются сложными и затратными.

«Проведенные на данный момент космические исследования — это лишь отправная точка, — подчеркивает Зубаир. — Мы уверены, что дальнейшие исследования помогут глубже понять, как использовать космос для развития регенеративной медицины».


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