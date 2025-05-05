Мнение «аналитика»: О катастрофе в школах далеко за МКАДом… Хуже некуда?

Слышал, что в Москве на вакансии школьных учителей — конкурс. Да и вакантных мест не сказать, чтобы совсем много. В основном ищут преподавателей иностранных языков куда-то на окраины. Другое дело — далеко за «кольцом». Там чем дальше, тем хуже.

Например, очень далеко за МКАД в каждую десятую, а кое-где и в каждую шестую школу не могут найти… даже директора. А в среднем там пустуют директорские кресла почти в 6% учебных заведений.

Причина?

Лежит на поверхности. Низкие зарплаты и высокая нагрузка. «За тот стресс, который связан с этой должностью, работа по-прежнему оплачивается слишком плохо», — утверждают специалисты. И предупреждают, что эта проблема «копилась годами» и враз не решится. Даже если чиновники приложат все усилия.

Кто виноват?

Ой, разумеется «рыбка гниёт с головы», но…

Не спешите кидаться камнями и тапками в Путина. Он-то как раз здесь не при делах. Потому что речь идёт о проблемах в школах… Германии. О них пишет BILD. По его данным, в 25 тыс. немецких школ не хватает 1420 директоров.

Количество незанятых должностей сильно различается в зависимости от федеральной земли, отмечает издание. На востоке Германии ситуация особенно драматична: в Саксонии-Анхальт и Тюрингии не заняты 14,3% и 9,7% директорских должностей, в то время как в Баварии, Рейнланд-Пфальце и Гамбурге нехватка не превышает 1,9% мест. Особенно часто не заняты руководящие должности в начальных школах. В Северном Рейне-Вестфалии это касается 10,3% мест, в Тюрингии — 12,9%, в Саксонии-Анхальт — даже 18,2%.

Правительства земель пытаются привлекать сотрудников разными способами. Например, где-то снижают требования к кандидатам на позиции директоров школ, позволяя занимать вакантные места даже кандидатам без педагогического образования. А где-то предлагают финансово стимулировать учителей, достигших пенсионного возраста, становиться директорами. Но пока всё тщетно.

«Нехватка преподавателей, которая проявляется и в незаполненных директорских позициях, возникла не за один день и не решится за один день… Для этого нужен долгий путь», — такова, например, позиция министерства образования Северного Рейна-Вестфалии.

Однако всё же главная причина — #деньги. «За тот стресс, который связан с этой должностью, #работа [директора] по-прежнему оплачивается слишком плохо, — говорит Томас Липпман, эксперт по образованию в ландтаге Саксонии-Анхальт и бывший директор школы. — Даже если с 1 августа 2025 года оплата труда улучшится благодаря повышению квалификации учителей начальных школ, но стресс и большое количество уроков останутся прежними». А значит, ситуация принципиально не изменится.

И на этом фоне новые федеральные власти ФРГ анонсируют рост военных расходов и трат на поддержку ВСУ. Это приоритетнее будущего нации. Может, они и правы: солдатам строящегося Четвёртого Рейха «лишние» знания ни к чему. Была бы дисциплина.

А что сказать школьным учителям…

Как будет по-немецки «Денег нет, но вы держитесь»?

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Источник: Альманах (прокремлевского) “непредвзятого аналитика”

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