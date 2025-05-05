Мнение: Почему и нам, и Трампу всё равно, сумеют ли глобалисты разрушить Германию до конца

Мой прогноз сбылся. Партию Альтернатива для Германии признали экстремистской или, как сказано в пресс-релизе немецкого ведомства по защите конституции, «гарантировано праворадикальным движением». Суть обвинений в том, что АдГ выступает против замещающей миграции, которую проводят нынешние власти Евросоюза (ссылка).

Разница во взглядах между националистами из АдГ и глобалистами из правящих кругов следующая. АдГ ничего не имеет против мигрантов, но только при соблюдении ряда условий:

— если они принимают немецкую культуру;

— если они соблюдают немецкие законы;

— если они не живут на пособия, а обеспечивают себя своим трудом.

Тех, кто интегрироваться принципиально не хочет, АдГ предлагает выслать из страны (даже если у мигрантов уже есть немецкий паспорт). Квинтэссенция претензий властей к АдГ следующая: у АдГ «этнически‑расовое понимание термина “немецкий народ”», или, другими словами, АдГ требует ставить интересы немца-христианина выше, чем интересы чернокожего нелегального мигранта, не знающего немецкого языка, не уважающего немецкую культуру и не являющегося христианином.

Также АдГ ничего не имеет против женщин, но выступает против радикального феминизма и «равных квот».

Наконец, АдГ спокойно относится к меньшинствам греческого толка, даже в своих собственных рядах, но не хочет видеть ни малейших всполохов радуги в школах. Проще говоря, идеал Альтернативы для Германии — это современная путинская Россия. По понятным причинам лидеры АдГ не говорят этого вслух, но буквально все их требования — и по миграционной политике, и по защите традиционных ценностей — уже реализованы в России, причём именно в том виде, в каком этого хочется АдГ.

Глобалисты, в свою очередь, полагают, что растворение мигрантов в немецком народе — это преступление, равно как и высылка мигрантов обратно, за пределы Германии. Глобалисты полагают, что мигранты должны не становиться немцами, а замещать их, порождая тем самым так называемое «диверсити», разнообразие, интернационал. Также глобалисты против нормальной семьи и прочих традиционных ценностей, так как их идеал — полностью гомогенное, хорошо перемешанное население из «разнообразных» одиночек. Представьте: коммуна, в ней живут негр, мексиканец, белый, азиат, малаец, все разного пола и разных религий, каждый периодически тискается по углам с каждым, но ни с кем не образует постоянный брачный союз.

Проще говоря, АдГ — умеренные националисты, а их противники из других партий — интернационалисты, причём радикальные до уровня опаснейших сект.

Неудивительно, что АдГ — самая популярная партия в Германии (с некоторыми натяжками), и ещё менее удивительно, что глобалисты пытаются запретить АдГ, чтобы сохранить свою власть. Пока что о полном запрете речь не идёт, однако решение ведомства по защите конституции — важный шаг к нему. Также неудивительно, что команда Трампа — такие же националисты, только американские — дружно возмутилась гонениями на АдГ (ссылка).

Вообще, далеко не факт, что Трампу выгодна победа АдГ. Если Альтернатива для Германии и подобные ей партии возьмут верх в странах Евросоюза, то Европа может снова стать сильным игроком, составив опасную конкуренцию Америке. С другой стороны, с Альтернативой для Германии американцы могут договариваться по принципу «ты мне — я тебе» и, вообще, более-менее мирно сосуществовать. С глобалистами договориться невозможно, они хотят уничтожить Трампа и вернуть себе власть в США любой ценой, даже ценой физического уничтожения Германии, например. Но у глобалистов тоже есть важный плюс — под их управлением Европа быстро слабеет, превращаясь тем самым из неприятного конкурента в потенциальный корм для США.

Команда Трампа всё это понимает, однако поддерживает АдГ в публичном поле, так как на эмоциональном уровне АдГ для трампистов — это «свои». Зайдёт ли поддержка дальше сочувственных твитов некоторых (не всех) членов команды Трампа — большой вопрос. Возможно, Дональд Трамп уже решил, что запрет АдГ будет для США полезнее.

Нам, в России, тоже неясно, за кого болеть. С одной стороны, с Альтернативой для Германии мы сможем договариваться, тогда как с глобалистами — навряд ли. Для глобалистов Россия — абсолютное зло, хоть и не настолько абсолютное, как Дональд Трамп. С другой стороны, чем сильнее глобалисты ослабят Европу, тем меньше Евросоюз будет доставлять нам проблем. Возможно, нам лучше потерпеть сейчас, но зато с гарантией убрать с глобуса опасного соседа. С третьей стороны, было бы здорово, чтобы два осколка Американского Мира, США и Евросоюз (с примкнувшей к Евросоюзу Канадой), сцепились в более-менее равной схватке, максимально ослабив друг друга.

Пока что лично я буду болеть за Альтернативу для Германии, отлично сознавая, что наших друзей там нет. Причин для такого выбора у меня две. Во-первых, в Германии тоже живут русские люди — я бы хотел, чтобы у них всё было хорошо (или, по крайней мере, не ужасно). Во-вторых, глобалисты мне крайне несимпатичны. Если России всё равно, кто именно победит, то я буду морально поддерживать АдГ.