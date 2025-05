Миллионы лет мозг человека развивался постепенно, а не рывками: новое исследование

Исследователи выснили, что мозг наших предков рос постепенно, а не претерпевал резких изменений при переходе от одного вида к другому. Это открытие может изменить наше понимание эволюции и объяснить, почему некоторые виды, такие как неандертальцы, смогли выжить дольше, чем предполагалось ранее. Исследование опубликовано в Proceedings of the National Academy of Sciences.

Фото из открытых источников

Профессор Крис Вендитти из Университета Рединга возглавил команду учёных, которая провела самое масштабное исследование размеров мозга человеческих предков. Используя данные о размерах черепов ископаемых останков, исследователи проанализировали развитие мозга на протяжении семи миллионов лет. Их выводы показывают, что мозг увеличивался медленно и постоянно, а не менялся скачками при появлении новых видов.

«Наше исследование разрушает миф о том, что размеры мозга резко меняются от вида к виду, словно новые версии программного обеспечения для компьютеров», — заявил Вендитти. «Мы видим, что на протяжении миллионов лет происходило постепенное улучшение, подобное тому, как мы обучаемся и приспосабливаемся сегодня».

Этот подход к эволюции напоминает идею о том, что даже небольшие изменения, накапливаясь со временем, могут привести к значительным результатам. Доктор Томас Пушель из Оксфордского университета подчеркнул важность этой концепции:

«Крупные эволюционные изменения не обязательно требуют катастрофических событий. Они могут происходить через малые, постепенные улучшения с течением времени».

Особенно интересным оказалось открытие, касающееся неандертальцев. Исследования показали, что их мозг продолжал расти на протяжении всего существования вида, опровергая распространённое мнение о том, что они были неспособны к адаптации. На самом деле, неандертальцы продемонстрировали самый быстрый рост мозга среди всех исследованных видов, включая современного человека.

Возможно, мы слишком упрощаем картину, пытаясь разделить сложные процессы эволюции на чётко очерченные категории.

«Наши нынешние представления о видах могут быть результатом нашей склонности мыслить дискретными категориями, тогда как реальность гораздо сложнее и непрерывней», — отметил Вендитти.

Исследование основывается на самой большой базе данных окаменелостей черепов, собранной учёными. Авторы использовали современные статистические методы для анализа данных и преодоления пробелов в информации. Благодаря этому им удалось получить более точные результаты, чем в предыдущих исследованиях.

Несмотря на сложность темы, учёные уверены, что этот подход поможет глубже понять процесс эволюции и нашу собственную природу.

«Мы продолжаем учиться и развиваться, и эта работа подтверждает, что наша способность к адаптации и обучению заложена глубоко в нашем прошлом», — заключил Вендитти.