Когда реальность превзошла кино, или Как Гильермо дель Торо пережил ночь в отеле с привидениями

Знаменитый мексиканский режиссёр Гильермо дель Торо давно привык создавать атмосферу мистики и ужаса на больших экранах. Его работы, такие как «Форма воды», «Лабиринт Фавна» и «Хребет дьявола», стали культовыми благодаря мастерству передачи таинственных историй и страшных легенд. Однако даже этот опытный рассказчик столкнулся с чем-то необъяснимым в реальной жизни. Об этом сообщает FAR OUT.

Фото из открытых источников

Всё произошло несколько лет назад, когда дель Торо находился в Новой Зеландии, где он искал локации для съемок фильма «Хоббит». В тот момент судьба привела его в Вайтомо – небольшой городок, известный своим старым отелем с печально известной комнатой с привидениями.

Дель Торо решил провести ночь в этой комнате, чтобы проверить, насколько правдивы слухи о её сверхъестественном обитателе. Как признался сам режиссёр, он всегда испытывал интерес к паранормальному, но эта встреча оказалась самой запоминающейся.

Вечером, устроившись в номере и включив фильм «Прослушка» на DVD, дель Торо неожиданно услышал нечто, что заставило его волосы встать дыбом. Из ванной комнаты раздался женский крик, настолько пронзительный и жуткий, что мурашки побежали по коже режиссёра. Крик сменился рыданиями мужчины, полными боли и отчаяния.

Эти звуки длились около пяти минут, и за это время дель Торо успел выяснить, что источник звуков находится в вентиляции над унитазом, ведущей в подвал отеля. Несмотря на все свои знания о мистике и паранормальных явлениях, режиссёр не мог найти рационального объяснения происходящему.

«Я не был в центре спиритического сеанса, и это была не грозовая ночь», — вспоминает дель Торо. — «Это были совершенно неподходящие условия для появления призрака.»

После этого инцидента режиссёр провёл бессонную ночь, размышляя о том, что могло стать причиной этих странных звуков. Возможно, это было простое совпадение, а может быть, действительно духи прошлого решили напомнить о себе.

Эта история стала ещё одним подтверждением того, что даже самые опытные мастера жанра хоррора могут столкнуться с чем-то, что выходит за рамки привычного понимания реальности.