 

Рупор кремлевской пропаганды: Ограничения в Москве

05.05.2025, 14:45, Разное
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Ограничения в Москве.

В столице с 5 по 9 мая возможны перебои с мобильным интернетом и связью, сообщили в РСЧС (Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций). Это связано с обеспечением безопасности на время праздничных мероприятий, включая Парад Победы.
Гражданам рекомендовали при необходимости использовать Wi-Fi и совершать звонки по традиционной голосовой связи. С 9 по 10 мая в Москве также ожидается усиление мер безопасности в центральных районах города, перекрытия улиц и ограничение движения.

Ранее сегодня наблюдались перебои у абонентов «Билайна», МТС и «Мегафона». Также пользователи из Москвы и области пожаловались, что плохо работает мессенджер Телеграм на телефонах. Операторы пояснили, что ограничения происходят по причинам, не зависящим от них.

Сегодня в центре конкретно так отвалился телеграм и навигаторы.
30 и 3 также часть центра закрывали с вечера до ночи в связи с прохождением больших колонн техники для парада 9 мая.

Источник: Colonel Cassad

Рекомендуем проверять вышеизложенную информацию в надежных и независимых источниках


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