Мнение: Вертикальные виллы

Главная проблема частного сектора — мёртвые улицы. В частном секторе нет смысла открывать что-либо крупнее ларька, так как население размазано слишком тонким слоем по слишком большой площади. Имеет смысл открывать торговые центры, куда народ будет ехать за 10 километров вдоль заборов частных домов. Именно ехать, а не идти, так как тротуары в субурбиях также не окупаются — слишком мало пешеходов, чтобы стоило класть для них асфальт.

Марат (pz_true) предлагает изящное решение этой встроенной проблемы личных домов — поставить дома друг на друга, чтобы сохранить все преимущества отдельного жилья, но при этом достичь нормальной плотности населения. Публикую письмо:

Все хотят жить загородом, но иметь все блага города. Жить на свежем воздухе, свой домик, лужайка, все дела. Осуществить это можно так.

Строим башню с круглыми этажами, по принципу нанизанных на стержень блинов. Каждый этаж диаметром метров 80, высотой метров 6 и открытый всем ветрам (перила вдоль внешней стороны, но не выше 1,5 метров, чтобы было безопасно, но можно было смотреть вниз). Каждый этаж делим на 6-8 секторов, и в каждом секторе строим легкий одноэтажный частный дом. Что-то типа классической американской субурбии на каждом этаже. По центру лифты, водоснабжение, отопление для каждого дома и т. д.

Башню сделать высотой этажей в 11. Первый этаж — магазины и прочее, под землей — парковка. Остальные этажи жилые. Сверху поставить красивую геодезическую крышу, под ней собственную газовую котельную, узел водоподготовки и прочие необходимые в хозяйстве штуки.

Сразу строить 3 такие башни в вершинах равностороннего треугольника, связав их между собой коридорами (креплениями) на 5-м и 10-м этажах. Будет достаточно прочно и будет возможность гулять по поселку. В дальнейшем такую треугольно ячеистую систему можно расширять хоть до бесконечности.

Разместить лужайки с травой перед домом, предусмотреть неглубокие грядки на заднем дворе, теплицы/парники и т. д. Деревья в кадушках.

Дома можно располагать «лицевой» частью в центр, чтобы можно было на заднем дворе жарить шашлыки (расположение мангала не дальше 2 метров от края), либо же, наоборот, «лицевой» частью к краю платформы, а по внешней стороне пустить дорожку.

По мне такие башни прекрасно уместиться в черте города.

Минусы:

— дороговизна

— снеговая нагрузка

— трудно избавится от шума города

— чуть хуже микроклимат, чем в частном доме (света меньше, воздух грязнее, шума больше), но сильно лучше, чем в квартирах. Освещенность можно решить какой-нибудь хорошей краской для потолка (типа Спектралона).

Плюсы:

— можно встроить в существующие города;

— подключение к сетям города (отопление водоснабжение, уборка мусора);

— доступность всей инфраструктуры города;

— ощущения собственного дома, таунхаус на максималках;

— великолепные виды.

Добавлю к этому от себя, что технически сделать такое здание несложно — нечто подобное во многих городах мира уже есть. Однако гулять по такому зданию навряд ли получится — жильцы не захотят пускать к себе на участки незнакомых людей.

PS. Картинка к посту показывает другой дом. Конкретно такого проекта «вертикальной субурбии» я нигде не нашёл.