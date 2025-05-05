Директор ЦЕРН: «Мы вас обманывали – бозона Хиггса не существует»

Генеральный директор Европейской организации по ядерным исследованиям (ЦЕРН) Фабиола Джанотти рассказала о крупном мошенничестве в науке. По словам чиновницы, Большой адронный коллайдер не исполнял заявленные функции – испытания в нём не проводились, а деньги были освоены заинтересованными лицами.

«Да вы и сами видели, вернее не видели протон-фотонные столкновения, так же как и фотон-адронные столкновения. Их результаты были сфальсифицированы», – сказала Джанотти.

Физик также заявила, что существование бозона Хиггса – тоже блеф.

«Мы вас обманывали – бозона Хиггса не существует. Неужели кто-то может поверить в существование частицы, живущей одну септиллионную долю секунды? Хотя пиар был качественный», – добавила директор ЦЕРН.

В заключении брифинга Джанотти сообщила, что ремонты БАК проводили «специалисты из Средней Азии», а не заявленные учёные.

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