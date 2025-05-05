Венера: Загадка, которая не оставляет шансов на жизнь?

Новое исследование, проведенное учеными из Кембриджского университета, ставит под сомнение привычные представления о Венере как о некогда пригодной для жизни планете. Результаты работы показывают, что в атмосфере этой загадочной планеты, состоящей в основном из углекислого газа, не хватает водяного пара для подтверждения гипотезы о существовании океанов. Это может означать, что поиски следов воды на Венере — пустая трата времени.

Фото из открытых источников

На протяжении десятилетий писатели-фантасты и исследователи рисовали картины Венеры как теплого мира с океанами и болотами, где могла бы существовать жизнь. Однако, исследование, опубликованное в журнале Nature Astronomy, ставит под сомнение эти романтические представления. Если результаты подтвердятся, то это может привести к пересмотру подходов к поискам жизни на планетах, находящихся в более теплых условиях, чем Земля.

Согласно одной из теорий, Венера могла быть когда-то похожа на Землю, но из-за парникового эффекта превратилась в непригодную для жизни планету. Альтернативная точка зрения утверждает, что Венера всегда была жаркой и сухой. Ученые, работавшие над новым исследованием, сосредоточились на химическом составе атмосферы, чтобы выяснить, какая из этих теорий ближе к истине.

Аспирантка Тереза Константину и ее команда пришли к выводу, что вулканы Венеры, которые, как считается, продолжают свою активность, извергают лишь 6% водяного пара, что указывает на крайне низкое содержание воды в недрах планеты. Это открытие предполагает, что вся вода, которая могла бы существовать на Венере, испарилась очень рано в ее истории.

«Мы не узнаем наверняка, может ли Венера поддерживать жизнь или поддерживала её, пока не отправим туда зонды в конце этого десятилетия», — говорит Константину.

Однако, учитывая, что на планете, скорее всего, никогда не было океанов, вероятность существования жизни, подобной земной, выглядит крайне низкой.

Если Венера никогда не была пригодной для жизни, это ставит под сомнение возможность существования жизни на других планетах, похожих на неё.

«Нам бы очень хотелось узнать, что когда-то Венера была планетой, которая находилась гораздо ближе к нашей. Но в конечном счете полезнее сосредоточиться на поиске планет, которые с наибольшей вероятностью могут поддерживать жизнь», — подчеркивает Константину.

Новое исследование может повлиять на стратегию поиска жизни на других планетах в будущем. Возможно, пришло время обратить внимание на миры, где действительно возможна жизнь.