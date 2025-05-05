«Людей с большими головами» признали отдельным видом

Палеоантрополог Сюцзе Ву из Китайской академии наук и антрополог Кристофер Бэй из Гавайского университета заявили о выделении новой группы древних людей, названных ими «джулуренами» («людьми с большими головами»). Эти загадочные существа, предположительно, обитали бок о бок с нашим видом, Homo sapiens, около 100 тысяч лет назад в Восточной Азии. Результаты исследования опубликованы в Nature Communications.

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Одной из самых удивительных особенностей джулуренов стал их мозг — он оказался значительно крупнее, чем у других гоминидов того периода, включая современных людей. Исследования показывают, что эти древние люди вели кочевую жизнь, охотясь на лошадей небольшими группами. Это открытие заставляет учёных пересмотреть привычные представления о развитии человеческого рода.

Ранее окаменелые останки, ныне отнесённые к джулуренам, считались принадлежащими денисовцам — группе древних людей, связанных с неандертальцами. Однако тщательный анализ выявил уникальные особенности, которые сложно связать с известными видами.

«Мы долго изучали эти окаменелости и пришли к выводу, что они представляют собой нечто особенное», — заявил Кристофер Бэй.

Согласно исследованиям, джулурены могут представлять результат смешения нескольких древних групп гоминидов, обитавших в Азии примерно 300–50 тысяч лет назад. Эта теория подтверждает идею о сложной сетевой структуре эволюции человека, где различные виды обмениваются генетическим материалом.

Некоторые специалисты восприняли новость скептически. Так, известный антрополог Джон Хоукс охарактеризовал публикацию Ву и Бэ как «провокационную», однако признал, что данные указывают на необходимость переосмыслить историю человечества в Азии.

«История этой части света куда богаче и сложнее, чем мы думали», — написал Хоукс в своём блоге.

За последние годы наука сделала огромный рывок в области изучения эволюции человека. Открытия таких видов, как Homo floresiensis (2003 г.) и Homo luzonensis (2007 г.), показали, насколько многообразными и неожиданными могут быть пути развития нашего рода. Теперь к этому списку добавляются и джулурены.

Сюцзе Ву и Кристофер Бэй надеются, что их работа привлечёт внимание научного сообщества и позволит глубже понять процессы, происходившие в Азии десятки тысяч лет назад. Этот регион становится всё более значимым для исследований ранних этапов человеческой истории.