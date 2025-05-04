Рупор кремлевской пропаганды: В Ростове снесли памятник коллаборационисту Краснову

В Ростове снесли памятник коллаборационисту Краснову

Вот есть по настоящему хорошие новости.

В Ростовской области наконец то демонтировали памятник коллаборационисту Краснову, который в годы Великой Отечественной Войны прислуживал нацистам. Это позорище стояло в Ростовской области с нулевых годов. И лишь в преддверии 80-й годовщины Победы его удосужились убрать. Можно поблагодарить общественников, а также сотрудников ФСБ, которые довели это дело до конца. Я помню еще в нулевых люди писали жалобы, чтобы убрали эту мерзость. Долго же ветер истории до памятника предателю добирался. Но лучше поздно, чем никогда. Есть мнение, что если бы не СВО – до сих пор бы стоял.

Героизация любых пособников нацистов в России недопустима. Особенно, когда страна ведет войну с современным украинским и европейским нацизмом. Когда у нас начинают рассуждать о неоднозначности отдельных нацистов или их пособников, мы размываем собственный исторический фундамент. Тем более, когда их пытались у нас героизировать. Наши враги этим разумеется будут пользоваться, резонно указывая – чего это вы ругаете наших пособников Гитлера, если у вас самих такое же есть. Вот это самое "такое же есть" надо выжигать каленым железом. Это вопросы исторического выживания общества и государства.

PS. Ранее ФСБ закрыла в Ростове музей посвященный коллаборационисту Краснову.

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Источник: Colonel Cassad

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