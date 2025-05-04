 

Верховный суд США отменил калифорнийский закон, разрешающий протестующим «лутать» собственность белого населения

04.05.2025, 19:33, Разное
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Верховный суд США отменил скандальный закон штата Калифорния о «динамических репарациях», который, среди прочего, позволял лицам, считающим себя или своих предков пострадавшими от идеологии белого превосходства, «лутать» магазины и дома, принадлежащие белому населению.

Под «лутингом» в законе подразумевалось «перераспределение материальных ценностей, осуществляемое таким образом, чтобы законные права и интересы людей цвета были восстановлены, а их благополучие – укреплено». После его принятия укреплять своё благополучие в этот штат съехались десятки тысяч безработных со всей страны, а также мексиканцы, выдававшие себя за индейцев.

– Гости из Мексики, прибывшие искать справедливость, объединяются в профсоюзы, чтобы оптимизировать процесс лутинга, обеспечить его прозрачность для всех сторон. Называть эти объединения «бандами» – не просто некорректно, это преступное проявление языка ненависти, – писала, в частности, калифорнийская газета Hammer & Sickle в 2021 году.

Согласно определению ВС, это были всё же банды, а занимались они не чем иным, как грабежом населения, нарушая при этом конституционный принцип неприкосновенности частной собственности. Власти штата намерены подать апелляцию – согласно их позиции, частная собственность «наследников рабовладельцев и колонизаторов» это изначально собственность «людей цвета», поэтому они не покушались на чужое, а «приходили, чтобы забрать своё».

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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