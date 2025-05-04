Ученые предсказывают возможное «выпадение» Земли из солнечной атмосферы

На первый взгляд кажется невероятным, но наша планета фактически находится внутри солнечной атмосферы. Это открытие стало возможным благодаря исследованиям, проведенным учеными с использованием космических аппаратов, в числе которых Солнечная и гелиосферная обсерватория (SOHO). Они обнаружили, что солнечный ветер формирует вокруг звезды гигантский магнитный пузырь – гелиосферу, которая охватывает Землю и другие планеты Солнечной системы. Но исследователи предупреждают: этот уютный «домик» под солнцем может оказаться временным.

Фото из открытых источников

Гелиосфера представляет собой область пространства, заполненную солнечным ветром – потоками заряженных частиц, исходящих от Солнца. Она простирается далеко за пределы орбиты Плутона и служит своего рода щитом, защищающим нашу планету от вредного воздействия космического излучения и частиц межзвездной среды. Благодаря этому уникальному природному барьеру, жизнь на Земле смогла развиться и сохраняться на протяжении миллиардов лет.

Для изучения внутреннего строения Солнца астрономы используют эффект Доплера, который позволяет определить скорость движения объектов по изменению частоты волн. В данном случае речь идет о звуковых волнах, проходящих через Солнце, и их влиянии на световые волны, достигающие поверхности звезды. Эти данные помогают ученым создать детальную картину структуры Солнца, включая его ядро, радиационную зону, конвективную зону, хромосферу и корону.

Недавно исследователи выдвинули гипотезу, согласно которой гелиосфера могла значительно сократиться в прошлом, когда Солнечная система пересекала холодное газовое облако. Такое событие могло бы иметь серьезные последствия для климата Земли, поскольку планета оказалась бы подвержена прямому воздействию космической радиации и частиц межзвездной среды. Некоторые исследователи предполагают, что эти изменения могли сыграть важную роль в эволюции человечества, вынуждая наших предков адаптироваться к новым условиям окружающей среды.