 

«Долг Родине должны отдавать все» – в правительстве предложили создать родильные комиссариаты

04.05.2025, 17:33, Разное
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В правительстве рассматривают проект по созданию родильных комиссариатов – специальных учреждений, которые будут вести учёт женщин репродуктивного возраста, организовывать родильную подготовку и контролировать выполнение демографического плана.

По задумке авторов инициативы, каждая женщина в возрасте от 18 до 27 лет будет обязана пройти медкомиссию, аналогичную военной, после чего получит предписание о годности к родам. Рождение первого ребёнка станет обязательным этапом «службы по защите демографии».

– Мы десятилетиями пользуемся системой военных комиссариатов. Почему бы не применить этот опыт и для поднятия демографии? – прокомментировал источник газеты «КоммерсантЪ» в межведомственной группе. – Служить в армии – это священный долг мужчины, а родить хотя бы одного ребёнка – закономерная обязанность любой женщины, её вклад в процветание Родины. У нас уже есть инфраструктура: комиссии, приписные участки, повестки. Нужно лишь немного доработать.

Ожидается, что уклонение от детородного долга без уважительной причины повлечёт за собой штраф и обязательное посещение лекций по семейной ответственности.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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