Мнение: Никита, которого все ненавидят (с)

(причина провала всех Предстояний)

К Дню Победы – поговорим о михалковских шедеврах: никогда не думали, почему обе части «Предстояния» Никиты Михалкова провалились в прокате – причем не просто, а с треском? Понятно, все люди доброй воли и сторонники прогресса, которые Михалкова на дух не переносят уже лет так 20, отвечают на вопрос злорадным хохотом; однако, если прислушаться к содержанию, то с удивлением обнаружишь, что люди отвечают не «почему», а «за что». Перечисление «за что» может длиться и длиться, с нарастающим пафосом – за бездарность, за сервильность, за хамство, за барство, за жадность, за снобизм, за лизоблюдство перед Путиным, за семейственность, за казнокрадство, за поддержку «Единой России», за… в общем, инвектив не счесть.

Однако все это не ответ на вопрос «почему». Особенно если учесть, что ненавидит Михалкова наш брат интеллигент, который и впрямь не может ему очень многого простить из его бурной биографии, и прежде всего «предательства»; не секрет, что демократическая общественность давно и в общем поделом считает Михалкова предателем и перебежчиком – дальше на моем Бусти! Ссылка вот – https://boosty.to/sapojnik. Велкам!