 

Рупор кремлевской пропаганды: Прилет по аэропорту Бен-Гурион

04.05.2025, 14:10, Разное
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Хуситы с помощью гиперзвуковой ракеты "Палестина-2" успешно поразили аэропорт Бен-Гурион в Израиле.
Ракета пробила купол ПВО Израиля – системы Arrow-3 и THAAD с ней не справились, впрочем ракеты хуситов и ранее пробивали купол ПВО.

Аэропорт из-за повреждений временно закрыт. Еще чуток и влупят по международному терминалу.
Командование хуситов ранее обещало продолжать удары по Израилю, а также по американских, британским и израильским кораблям и судам, покуда продолжается геноцид палестинцев в Секторе Газа и агрессия США против Йемена. Свое слово они привычно держат.

Источник: Colonel Cassad

Рекомендуем проверять вышеизложенную информацию в надежных и независимых источниках


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