 

Басманный суд признал известное фото с Брежневым пропагандой ЛГБТ

04.05.2025, 13:33, Разное
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Басманный суд Москвы полностью удовлетворил иск движения «Русская соборность» о признании пропагандой ЛГБТ многочисленных фотографий с Леонидом Брежневым, включая известный снимок, где он целуется с Эрихом Хоннекером. Общественники представили суду ещё около 500 подобных снимков.

«Мужик мужика не целует, а Брежнев ещё со школьных времён имел кличку Лёня-мужеложец. В старости он перестал скрывать свою сущность и начал публично лобызаться со своими любовниками», – сказал лидер «Русской соборности» Бронислав Рубинштейн.

Также активисты заказали несколько независимых психологических экспертиз, которые пришли к выводу о том, что Брежнев мог иметь нетрадиционную ориентацию. Рассмотрев все предоставленные документы, суд согласился с иском и внёс снимки в реестр экстремистских материалов.

«Решение суда говорит о том, что положительные отзывы о личности генсека ЦК КПСС теперь могут быть расценены как пропаганда нетрадиционных ценностей. Логика здесь точно та же, по которой раньше у нас в стране запретили положительно отзываться про Элтона Джона», – поясняет юрист.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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