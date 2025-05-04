 

Макрон предлагает избрать альтернативного папу римского в Авиньоне для укрепления независимости от Вашингтона

04.05.2025, 9:33, Разное
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В Авиньоне в ближайшие дни может пройти саммит глав государств Евросоюза для избрания духовного лидера, независимого от влияния заокеанских партнёров. Инициатором выступил президент Франции Эммануэль Макрон, обеспокоенный «чрезмерной трансатлантической ориентацией» Ватикана при прошлом папе Франциске.

Кандидатуры на пост «европапы» будут выдвинуты от каждой страны-участницы, причём обязательное условие – знание латыни и положительные рекомендации от местного обкома Еврокомиссии. Как сообщил источник в Елисейском дворце, Макрон лично настаивает на включении в церемонию выборов элементов «Евровидения», чтобы обеспечить максимальную прозрачность и демократичность процесса.

«Мы должны показать всему миру, что Европа способна на собственные духовные свершения, не оглядываясь на чужие указы», – заявил французский лидер.

Макрон отдельно отменил, что если Европа захочет избрать папу марксистских взглядов, президент Трамп не имеет права этому мешать.

Главным камнем преткновения, по сообщениям инсайдеров, стал вопрос о цвете папской сутаны. Представители Германии настаивают на строгом чёрном с символами традиционных индийских религий, подчёркивающим аскетизм и дисциплину, тогда как бельгийская делегация предлагает жизнерадостный радужный. Строительство резиденции «европапы» в Авиньоне начнётся в ближайшее время силами беженцев из Северной Африки.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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