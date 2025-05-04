Учёные приблизились к разгадке таинственной девятой планеты

На протяжении последних нескольких десятилетий исследователи открыли тысячи экзопланет, однако число планет в Солнечной системе остаётся неизменным — восемь. Но, похоже, эта цифра может измениться благодаря новым открытиям астрономов, пишет IFLScience.

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Группа исследователей представила убедительные на сегодняшний день статистические доказательства существования загадочной Планеты 9. Изучив движение далёких нестабильных объектов, пересекающих орбиту Нептуна, учёные пришли к выводу, что их траектория может свидетельствовать о наличии крупной планеты за пределами орбиты газового гиганта.

Ещё в 2015 году двое астрономов из Калифорнийского технологического института заметили странность в движении шести объектов за пределами орбиты Нептуна. Эти небесные тела словно сгруппировались под воздействием мощной гравитации, создавая предположение о существовании крупного космического тела.

Некоторые скептики считали, что эти аномальные движения могут быть результатом случайных ошибок или статистического совпадения. Однако новая работа команды учёных показывает, что именно влияние невидимой планеты лучше всего объясняет поведение этих объектов.

Исследовав долгопериодические объекты, пересекающие орбиту Нептуна, исследователи установили, что их ближайшие точки к Солнцу находятся на расстоянии от 15 до 30 астрономических единиц (а.е.) — расстояний между Землёй и Солнцем. Моделирование показало, что присутствие массивного объекта за пределами орбиты Нептуна наилучшим образом объясняет стабильность этих орбит.

Однако есть и другие возможные объяснения этим необычным орбитам. Например, другая группа учёных предполагает, что причиной таких траекторий могло стать тесное сближение с другой звездой миллиарды лет назад. Согласно этому сценарию, звезда, масса которой составляла около 80% от массы Солнца, прошла вблизи нашей системы, оказав воздействие на её структуру.

Чтобы проверить эту гипотезу, учёные провели более трёх тысяч компьютерных симуляций различных сценариев прохождения звёзд рядом с нашим Солнцем. Результаты показали, что такой сценарий вполне возможен, хотя потребуется дополнительное наблюдение и изучение орбит транснептуновых объектов для окончательного подтверждения.

Несмотря на разные теории, все астрономы сходятся в одном: ответы на загадки Солнечной системы будут получены, когда начнет работу обсерватория Веры Рубин. Этот новый инструмент позволит исследователям глубже заглянуть за границы Солнечной системы.