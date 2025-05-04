Создан квантовый вычислительный чип, который может подтвердить существование мультивселенной

Недавно компания Google заявила, что ее новый квантовый вычислительный чип «Уиллоу» может подтвердить существование мультивселенной. Об этом пишет UniladTech.

Фото из открытых источников

Основатель Google Quantum AI Хартмут Невен сделал смелое заявление в своем блоге:

«Уиллоу выполнил сложные вычисления всего за пять минут, тогда как традиционным суперкомпьютерам потребовались бы триллионы лет».

По мнению Невена, это говорит о том, что квантовые вычисления происходят одновременно в множествах параллельных вселенных, подтверждая идеи физика Дэвида Дойча, высказанные им еще в 1997 году.

Для тех, кто не знаком с работами Дойча, он выдвинул гипотезу, согласно которой квантовые компьютеры способны выполнять вычисления в разных вселенных мультивселенной. Эта идея, безусловно, звучит как сюжет для очередного фантастического фильма кинокомпании Marvel, но она имеет глубокие корни в научной мысли.

Первые упоминания о мультивселенной восходят к древнегреческим философам Левкиппу и Демокриту, жившим в V веке до н.э. Научные исследования этой концепции начали активно развиваться в 1990-х годах, особенно после запуска космического аппарата WMAP, который предоставил данные, интерпретируемые некоторыми учеными как свидетельства столкновений нашей Вселенной с параллельными вселенными.

Однако не все исследователи разделяют энтузиазм Google. Скептики указывают на то, что стандарты квантовых вычислений, использованные компанией, были разработаны ею самой много лет назад. Пользователь @Geiger_Capital в социальной сети X назвал это «уловкой Уиллоу», а другие комментаторы выразили сомнения в правильности выводов компании.

Один из пользователей задал резонный вопрос: «Как они проверяли правильность ответа?» Другой добавил: «Идея параллельных вселенных основана на теоретических уравнениях Эйнштейна, а не на реальных наблюдениях. Она скорее результат сложных математических моделей, нежели подтвержденная наука».

Конечно, не обошлось и без шуток: «Может, общество просто пересмотрело слишком много фильмов Marvel».

Какие эксперименты подтверждают существование параллельных вселенных?

На данный момент нет экспериментов, на 100% подтверждающих существование параллельных вселенных. Концепция параллельных вселенных остается преимущественно теоретической и основывается на математических моделях и интерпретациях некоторых физических теорий.

Тем не менее, есть несколько направлений исследований, которые могут косвенно указывать на возможность существования параллельных вселенных.

Экспериментальные исследования квантовых явлений

Эксперименты, такие как эксперимент с двумя щелями, демонстрируют квантовую суперпозицию частиц, которая лежит в основе многомировой интерпретации. Однако эти эксперименты сами по себе не подтверждают существование параллельных вселенных, они лишь показывают, что квантовые системы могут существовать в нескольких состояниях одновременно.

Инфляция и мультивселенные

Инфляционные модели Вселенной предсказывают существование множественных «пузырей» вселенных, возникающих в результате инфляции. Хотя эта модель поддерживает идею мультивселенной, она пока не предоставляет способов прямого наблюдения этих других вселенных.

Поиск сигналов из других вселенных

Некоторые исследователи предлагают искать следы взаимодействия с другими вселенными в космических данных, таких как аномалии в микроволновом фоновом излучении или гравитационных волнах. Однако до сих пор никаких убедительных доказательств найдено не было.

Фундаментальные физические теории

Развитие новых фундаментальных теорий, таких как теория струн и M-теория, предполагает наличие дополнительных измерений и возможных параллельных вселенных. Однако эти теории пока не имеют достаточного эмпирического подтверждения.

Таким образом, на сегодняшний день нет прямых экспериментальных подтверждений их существования. Исследования в этом направлении продолжаются, и возможно, в будущем появятся новые методы и технологии, позволяющие получить больше информации об этой захватывающей теме.