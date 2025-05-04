На краю пропасти: Жители небольшого города в Боливии рискуют жизнью ради своих домов

В городе Эль-Альто, расположенном недалеко от столицы Боливии, на улицах Авенида-Панорамика и Ла-Сеха, где кипит торговля, жизнь течёт своим чередом. Однако за внешней суетой скрывается тревожная реальность: многие дома стоят буквально на краю земляного обрыва, который может обрушиться в любой момент. Эти постройки оказались в эпицентре природной угрозы, которая усиливается с каждым новым сезоном дождей.

Фото из открытых источников

Последние несколько недель принесли жителям региона сильные ливни, которые значительно увеличили вероятность оползней. Вода размывает почву, делая склон ещё менее устойчивым. Тем не менее, несмотря на предупреждения властей и специалистов, большинство местных жителей продолжают жить в своих домах, словно игнорируя нависшую угрозу.

Местные шаманы («Ятири»), и торговцы, чьи лавки расположены в этом районе, не собираются покидать свои насиженные места. Они считают эти дома своей рабочей территорией, а некоторые даже верят, что могут предотвратить катастрофу своими ритуалами.

«Мы не уедем отсюда», — заявил один из шаманов агентству Reuters. «Это наша работа, наши корни. Мы знаем, как обращаться с землёй, и сделаем всё возможное, чтобы защитить наши дома».

Фото из открытых источников

Однако, насколько реальны такие меры? Предложенное решение — направить дождевую воду в безопасное русло — звучит оптимистично, но на практике требует серьёзных инженерных решений, которых пока нет.

Местные чиновники предупреждают, что дальнейший обвал земли неизбежен. По словам муниципального секретаря по вопросам водоснабжения Габриэля Пари, канализации, охраны окружающей среды и рисков, уклон в этой местности достигает 90 градусов, что делает ситуацию крайне опасной.

«Нам нужно убедить людей покинуть этот район ради их же безопасности, — говорит Пари. — Если они откажутся, возможно, придётся прибегнуть к принудительным мерам».

Для многих жителей переезд кажется неприемлемым вариантом. Дома, построенные из кирпича и покрытые листами гофрированного железа, тесно сплелись с их образом жизни. Шаманские традиции и верования также играют важную роль в принятии решения остаться.

Некоторые жители предлагают проводить церемонии жертвоприношения богине Пачамаме, надеясь, что это поможет стабилизировать землю.

Один из шаманов объяснил: «Мы предлагаем ей дары, и благодаря этому земля остаётся стабильной. Так было всегда, и мы надеемся, что так будет и дальше».

Но не стоит забывать, что климатические условия меняются, и проливные дожди становятся всё более частыми. Эксперты утверждают, что изменение климата усугубляет риски, связанные с оползнями, делая ситуацию ещё более непредсказуемой.