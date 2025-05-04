Как чтение влияет на наш мозг, выяснили ученые

В последние годы наблюдается тревожная тенденция: число людей, читающих ради удовольствия, стремительно снижается. Например, согласно исследованию The Reading Agency, 50% взрослых жителей Великобритании не читают регулярно, а среди молодежи в возрасте от 16 до 24 лет почти каждый четвертый никогда не открывал книгу. Но что это значит для нашего мозга и будущего общества? Новое исследование, опубликованное в журнале NeuroImage, проливает свет на эту проблему и показывает, как чтение влияет на анатомию нашего мозга.

Фото из открытых источников

Исследование, в котором приняли участие более 1000 человек, выявило, что у людей с развитыми навыками чтения есть отличия в структуре двух ключевых областей левого полушария мозга, отвечающих за речь. Первая из них — передняя часть височной доли, которая помогает связывать и классифицировать информацию. Вторая — извилина Гешля, содержащая слуховую кору, которая, как оказалось, также играет важную роль в чтении.

Интересно, что слуховая кора, традиционно ассоциируемая с восприятием звуков, оказывается связана с процессом чтения. Чтобы сопоставить буквы со звуками, наш мозг должен распознавать фонемы, что является важным этапом в развитии навыков чтения у детей. Исследование также показало, что толщина слуховой коры у хороших читателей может быть больше, чем у тех, кто испытывает трудности с чтением.

Однако не стоит думать, что чем толще кора, тем лучше. Исследования показывают, что в левом полушарии мозга у людей с высокими навыками чтения наблюдается большее количество миелина — вещества, которое изолирует нервные волокна и ускоряет передачу сигналов. Это может способствовать более быстрой обработке информации, необходимой для понимания языка.

Но что произойдет, если чтение станет менее популярным? Потеря навыков чтения может негативно сказаться на нашей способности интерпретировать окружающий мир и понимать мысли других людей. Таким образом, чтение — это не просто личное увлечение, а важная социальная практика, способствующая развитию нашего интеллекта и культуры.