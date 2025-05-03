 

Рупор кремлевской пропаганды: Россия может помочь Талибану бороться с ИГИЛ

03.05.2025, 15:25, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Специальный представитель Путина по Афганистану Замир Кабулов заявил, что Россия может помочь антитеррористическим усилиям Талибана по борьбе с ИГИЛ.

1. Не так давно Талибан у нас выписали из террористов официально, хотя фактически еще с 2022 года. Так что для подобных сношений юридических препятствий нет.

2. Талибан с 2021 года ушел от террористической практики (последние теракты совершались против войск марионеточного режима Гани весной-летом 2021 года).

3. Наибольшую опасность для Талибана несет афганский вилаят ИГИЛ (он же вилаят Хорасан, запрещен в РФ). В свое время его пестовали американцы, что подтверждали и талибы и бывший президент Афганистана Хамид Карзай).
В Афганистане достаточно регулярно происходят кровавые теракты организованные ИГИЛ. Талибы ведут на "черных" охоту и в большинстве случаев пленных не берут.

4. Россия не раз давала понять, что для дальнейшей легализации Талибана ему надо усиливать борьбу с производством наркотиков и борьбу с структурами ИГИЛ и Аль-Каиды.

5. Таким образом у РФ и Талибана фактически есть общий враг в лице ИГИЛ. В этом вопросе сотрудничество спецслужб видится возможным, так как мы заинтересованы в том, чтобы талибы убивали больше игилоидов и они не ехали оттуда к нам или в Среднюю Азию.

6. В теории, начать могут с обмена разведданными и договоренностей о взаимной выдаче террористов.

7. В дальнейшем можно конечно рассмотреть вопрос отправки армейского корпуса Талибана для форсирования Днепра.

В общем, думаю по линии контактов с Талибаном в ближайший год будет немало интересных новостей.

Источник: Colonel Cassad

Рекомендуем проверять вышеизложенную информацию в надежных и независимых источниках


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

03.05 / Ученые: Динозавры погибли из-за астероида, а не вулканов

03.05 / Атмосферные научно-фантастические скетчи И Лю — художника из Даляня

03.05 / Северный магнитный полюс изменил курс: эксперты спешат обновить карты

03.05 / Кардиналы передумали избирать темнокожего понтифика после постов Илона Маска

03.05 / В Подмосковье 230 бригад ремонтируют ЛЭП после снегопада, сопоставимого с ледяным дождем 2011 года

03.05 / Древние эмоции: как жители Месопотамии выражали свои чувства?

03.05 / Рупор кремлевской пропаганды: Комбинированная атака на Новороссийск. 03.05.2025

03.05 / Астрономы выяснили, как быстро комета превращается в астероид

03.05 / США вновь запускает боевые ракеты с мыса Канаверал — впервые с 1988 года

03.05 / Загадочный незнакомец провоцирует ДТП и помогает жертвам

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

PayPal - [email protected]; Payeer: P1124519143; WebMoney – T323003638440, X100503068090, Z399334682366

18+ © 2002-2025 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика