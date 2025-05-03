Рупор кремлевской пропаганды: Россия может помочь Талибану бороться с ИГИЛ

Специальный представитель Путина по Афганистану Замир Кабулов заявил, что Россия может помочь антитеррористическим усилиям Талибана по борьбе с ИГИЛ.

1. Не так давно Талибан у нас выписали из террористов официально, хотя фактически еще с 2022 года. Так что для подобных сношений юридических препятствий нет.

2. Талибан с 2021 года ушел от террористической практики (последние теракты совершались против войск марионеточного режима Гани весной-летом 2021 года).

3. Наибольшую опасность для Талибана несет афганский вилаят ИГИЛ (он же вилаят Хорасан, запрещен в РФ). В свое время его пестовали американцы, что подтверждали и талибы и бывший президент Афганистана Хамид Карзай).

В Афганистане достаточно регулярно происходят кровавые теракты организованные ИГИЛ. Талибы ведут на "черных" охоту и в большинстве случаев пленных не берут.

4. Россия не раз давала понять, что для дальнейшей легализации Талибана ему надо усиливать борьбу с производством наркотиков и борьбу с структурами ИГИЛ и Аль-Каиды.

5. Таким образом у РФ и Талибана фактически есть общий враг в лице ИГИЛ. В этом вопросе сотрудничество спецслужб видится возможным, так как мы заинтересованы в том, чтобы талибы убивали больше игилоидов и они не ехали оттуда к нам или в Среднюю Азию.

6. В теории, начать могут с обмена разведданными и договоренностей о взаимной выдаче террористов.

7. В дальнейшем можно конечно рассмотреть вопрос отправки армейского корпуса Талибана для форсирования Днепра.

В общем, думаю по линии контактов с Талибаном в ближайший год будет немало интересных новостей.

—

Источник: Colonel Cassad

Рекомендуем проверять вышеизложенную информацию в надежных и независимых источниках