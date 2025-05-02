 

Жители Перми попросили вернуть городу название Молотов

02.05.2025, 11:33, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

В общественной приёмной партии «Единая Россия» в Перми зарегистрировано обращение инициативной группы граждан к президенту Владимиру Путину о возвращении краевой столице прежнего названия Молотов, которое город носил с 1940 по 1957 годы.

Инициаторы обращения подчёркивают, что гордятся выдающейся личностью человека, занимавшего должность народного комиссара иностранных дел СССР в годы Великой Отечественной войны, министра иностранных дел СССР и другие высокие посты. И хотя Молотов не имеет прямого отношения к Перми, горожане хотели бы вернуть краевому административному центру прежнее название.

– Нам известно, что в ближайшее время Волгоград переименуют в Сталинград, Петербург в Ленинград, а Мариуполь в Жданов, поэтому не хотелось бы остаться вне исторического тренда. Да и само название Пермь не отражает истинной истории города, ведь происходит от языков малых народов, не населяющих сегодня наш населённый пункт. К тому же «Пермь» фонетически звучит неблаговидно и этнохороним «молотовцы» намного приятнее нежели «пермяки». Думаем, вы и сами это понимаете, – обращаются к главе государства пермяки.

Авторы обращения предлагают переименовать и Пермский край в Молотовский край. Секретарь зарегистрировал обращение и передал его в Москву.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

02.05 / Ученые наблюдают за растущей аномалией в магнитном поле Земли

02.05 / Пермские ученые уменьшили размер и повысили эффективность линейного двигателя

02.05 / Устойчивость к антибиотикам: угроза, о которой мы не догадываемся

02.05 / Лазерная связь с Марсом дала бы высокую скорость, но не во время пылевых бурь

02.05 / К приеду Си Цзиньпина в посёлок под Благовещенском провели электричество

02.05 / Новое уравнение поможет обнаружить скрытые астероиды

02.05 / От плазменных торнадо до магнитных бурь – ученые рассказали, как живет Солнце

02.05 / Воплощённый ИИ: Как роботы учатся взаимодействовать с реальным миром

02.05 / Загадка звезды HD 65907: молодость, скрывающая древний возраст

02.05 / Патологоанатомы раскрыли секрет мумификации тела австрийского священника XVIII века

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

PayPal - [email protected]; Payeer: P1124519143; WebMoney – T323003638440, X100503068090, Z399334682366

18+ © 2002-2025 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика