Жители Перми попросили вернуть городу название Молотов

В общественной приёмной партии «Единая Россия» в Перми зарегистрировано обращение инициативной группы граждан к президенту Владимиру Путину о возвращении краевой столице прежнего названия Молотов, которое город носил с 1940 по 1957 годы.

Инициаторы обращения подчёркивают, что гордятся выдающейся личностью человека, занимавшего должность народного комиссара иностранных дел СССР в годы Великой Отечественной войны, министра иностранных дел СССР и другие высокие посты. И хотя Молотов не имеет прямого отношения к Перми, горожане хотели бы вернуть краевому административному центру прежнее название.

– Нам известно, что в ближайшее время Волгоград переименуют в Сталинград, Петербург в Ленинград, а Мариуполь в Жданов, поэтому не хотелось бы остаться вне исторического тренда. Да и само название Пермь не отражает истинной истории города, ведь происходит от языков малых народов, не населяющих сегодня наш населённый пункт. К тому же «Пермь» фонетически звучит неблаговидно и этнохороним «молотовцы» намного приятнее нежели «пермяки». Думаем, вы и сами это понимаете, – обращаются к главе государства пермяки.

Авторы обращения предлагают переименовать и Пермский край в Молотовский край. Секретарь зарегистрировал обращение и передал его в Москву.

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