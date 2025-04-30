В 2025 году Землю может ожидать «интернет-апокалипсис»? Что говорят ученые

Как сообщает РЕН ТВ, в последние недели в научных кругах активно обсуждается тревожный прогноз о возможном «интернет-апокалипсисе», который может произойти в 2025 году. Причиной этого катастрофического сценария станет небывалый пик солнечной активности, который, по мнению специалистов Национального управления океанических и атмосферных исследований, может привести к мощному удару по энергосистемам нашей планеты.

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Согласно прогнозам, электромагнитные импульсы от Солнца могут повредить серверы и оборудование, поддерживающее работу Всемирной сети. Исследователи предупреждают, что в случае сильного солнечного шторма человечество может оказаться на уровне технологий XIX века, когда интернет еще не существовал.

Подтверждают эти опасения и специалисты НАСА. В октябре 2024 года их спутники зафиксировали сильные порывы солнечного ветра, которые, по всей видимости, будут нарастать в ближайшие месяцы. Эколог Вадим Рукавицын объясняет, что процесс магнитного воссоединения может привести к мощным потокам заряженных частиц, способным нарушить работу современных технологий.

«Поток плазмы, идущий от Солнца, отклоняет магнитные линии, находящиеся вокруг Земли и защищающие Землю от этого излучения. Это поле называется магнитосфера. Если потоки солнечного ветра очень мощные, то они могут настолько сильно приблизить друг к другу линии магнитного поля Земли, что эти магнитные поля могут отклоняться внутрь самой Земли и тем самым заряжать частицы в более нижних слоях атмосферы», — говорит Рукавицын.

История знает примеры разрушительных последствий солнечных вспышек. В 1859 году, когда произошло одно из самых сильных солнечных явлений, были зафиксированы массовые сбои в телеграфных линиях, а полярное сияние наблюдалось даже на Ямайке. В 1989 году солнечная буря вызвала отключение электричества в канадском Квебеке.

Тем не менее, эксперты уверены, что паниковать не стоит. Хотя мощные солнечные вспышки могут повлиять на работу технологий, их последствия не будут столь катастрофическими, как это предсказывают некоторые.

«Скорее всего, пострадают только самые чувствительные устройства, такие как спутники GPS и некоторые мощные подстанции», — добавляет эколог.

Интересно, что подобные мрачные предсказания о конце света появляются регулярно. Публицист Алексей Бегешев напоминает, что по статистике, человечество уже пережило 184 «конца света», и впереди нас ждет еще как минимум 16.

Слухи о грядущих катастрофах часто возникают на фоне необычных природных явлений. Например, в феврале 2023 года в соцсетях стало популярным видео, на котором, предположительно, в Мекке – священном городе для мусульман, якобы «горел» родник. Это вызвало бурные обсуждения и интерпретации, связанные с предзнаменованиями из Корана. Однако геологи опровергли эти слухи, объяснив, что горение воды связано с высоким содержанием метана и водорода.

Таким образом, хотя предстоящие солнечные явления могут вызвать некоторые сбои в технологиях, говорить о глобальном «интернет-апокалипсисе» преждевременно. Ученые призывает сохранять спокойствие и не поддаваться панике, основанной на спекуляциях и мифах.