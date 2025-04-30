«Круче, чем Патрики»: петербургские «Кресты» перестроят в элитный квартал

Бывший следственный изолятор №1 в Санкт-Петербурге, более известный как «Кресты», станет элитным кварталом, напоминающим Патриаршие пруды в Москве. Источник в компании-застройщике пообещал, что после перестройки «Крестов» поезда «Сапсан», следующие из Москвы в Северную столицу, будут переполнены.

Идея возникла во время съёмок сериала «Беспринципные» в Питере – представитель застройщика часто общался со съёмочной группой и знаменитыми московскими актёрами.

«Мы недавно выкупили этот объект, но без чёткого плана. Не определились ещё на тот момент, – признаётся он. – Тут и москвичи приехали, и я чем чаще с ними встречался, тем больше про Кресты вспоминал. А потом меня осенило – ну конечно, элитный квартал! Круче, чем Патрики! И исторический фон соответствующий. Москвичи хвастаются, что на Патриарших прудах жили разные знаменитости, но ведь и в Крестах их побывало не меньше, включая некоторых, кто раньше жил на Патриарших. Всё сошлось».

На месте исторической тюрьмы планируется создать не только современное общественное пространство, но и апарт-отель – бывшие одиночные камеры как нельзя лучше подходят для этой цели.

«Мало кто об этом знает, но в Крестах есть VIP-сектор – на случай, если туда попадёт по недоразумению уважаемый человек. На основе этого сектора и сделаем отель – тем более, что там уже есть и спортзал, и сауна, и ресторан со стеной-аквариумом, где можно выбрать лобстера. Камеры тоже с отличной отделкой – там и PlayStation, и телевизоры на всю стену, и кнопка вызова обслуги. Надо только снять решётки с окон», – добавил собеседник издания.

Оператор нового общественного пространства намерен превзойти столицу и по другим критериям: например, если на Патриарших прудах плитку меняют раз в сезон, 4 раза в год, то на территории бывших «Крестов» её будут менять сразу, как только она загрязнится. Знак «Запрещено разговаривать с незнакомцами», имеющийся на Патриках, в «Крестах» устанавливать не придётся – после СИЗО в здании остались «схожие по смыслу» аутентичные таблички, заверили в компании-застройщике.

Для ценителей истории предусмотрят специальную тюремную экскурсию-квест, которая начинается с «прописки» в камере, а заканчивается чудесным освобождением после звонка «наверх». Участникам квеста предстоит проявить изобретательность и подключить самые серьёзные связи, чтобы освободиться, а до тех пор придётся поработать на тюремном производстве – как было в настоящих «Крестах». Источник добавил, что интерес к этой интерактивной экскурсии уже проявили десятки высокопоставленных чиновников – они намерены отправить туда своих отпрысков.

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