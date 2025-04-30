 

Впервые звук и видео падения метеорита были записаны камерой видеонаблюдения

30.04.2025, 17:25, Разное
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В июле 2024 года в небольшом городке Шарлоттаун на острове Принца Эдуарда камера видеонаблюдения зафиксировала падение метеорита на землю, причём не просто само падение, но и звук этого космического гостя.

Фото из открытых источников

Всё началось с обычного вечернего выхода с собакой для Джо Велайдума и его семьи. Когда они вернулись домой, то обнаружили, что их садовая дорожка покрыта странными обломками: чёрный мусор, камни и песок были разбросаны повсюду.

«Мы даже не могли понять, что это такое, — вспоминает Джо. — Просто начали убирать всё это».

Фото из открытых источников

Но настоящая загадка раскрылась позже, когда соседи сообщили, что слышали громкий взрыв неподалёку от дома Велайдума. Тогда семья решила просмотреть записи с камер наблюдения. То, что они увидели, поразило всех: именно в тот момент, когда Джо находился в саду, буквально в нескольких метрах от него, прогремел оглушительный взрыв. Метеорит упал на землю прямо там, где всего пару минут назад стоял человек.

«Я смотрел запись и не мог поверить своим глазам, — рассказывает Джо. — Я стоял в одном месте, а потом, спустя две минуты, раздался взрыв, и метеорит упал прямо туда, где я только что был. Это было невероятно близко…»

Этот случай стал уникальным ещё и потому, что ранее ни одна камера видеонаблюдения не фиксировала падение метеорита с одновременной записью звука. По словам Криса Херда, куратора коллекции метеоритов Университета Альберты, упавший объект оказался хондритовым метеоритом. Он отметил, что Шарлоттаунский метеорит стал первым зарегистрированным падением небесного тела в этой части Канады.

Херд также подчеркнул, что подобные случаи крайне редки и имеют огромное научное значение.

«Это действительно уникальное явление», — говорит Херд. «Ни одно другое падение метеорита не было задокументировано так подробно, особенно со звуковой составляющей».


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