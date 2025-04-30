Загадка солнечных камней: как древние люди пытались вернуть Солнце

На датском острове Борнхольм археологи обнаружили более 600 камней с резьбой, известных как «солнечные камни», которые были брошены в канаву и засыпаны около 4900 лет назад. Эти находки были сделаны на археологическом участке Васагард, который использовался людьми примерно с 3500 по 2700 годы до н. э. и, по мнению ученых, мог быть местом поклонения Солнцу. Исследование опубликовано в журнале Antiquity.

Фото из открытых источников

Археолог Руне Иверсен из Копенгагенского университета предполагает, что массовое жертвоприношение солнечных камней могло быть связано с мощным вулканическим извержением, которое затмило Солнце и вызвало страх у древних людей.

«Солнце было центром внимания ранних сельскохозяйственных культур, и его исчезновение могло привести к серьезным последствиям», — отметил Иверсен.

Солнечные камни представляют собой плоские округлые камни размером с ладонь с выгравированными линиями, напоминающими солнечные лучи. Их целенаправленное размещение, обнаруженное рядом с остатками ритуальных пиршеств, указывает на наличие определенной цели, связанной с духовными практиками и культами плодородия.

Исследования ледяных кернов из Гренландии, годичных слоев осадков и годичных колец деревьев показывают, что в этот период произошло резкое снижение солнечного света, что могло привести к неурожаю. Ученые связывают это с вулканической активностью и предполагают, что жертвоприношение солнечных камней могло быть попыткой вернуть Солнце или выразить благодарность за его возвращение.

После этих событий структура поселений на Борнхольме изменилась: жертвенные рвы были заменены на культовые дома и ряды частоколов. Эти изменения могут быть связаны с климатическими изменениями и миграцией населения в Европе.