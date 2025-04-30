Мнение: Война полов в современной России

Читатель попросил меня прокомментировать грустное видео про одиноких мужчин (ссылка). Там примерно 30 минут (или 20 минут на полуторной скорости). Ниже я изложу краткую суть видео, чтобы мы с вами могли её обсудить.

Важно! Ниже не моё мнение, не мнение автора блога. Пожалуйста, не пишите мне, как сильно я неправ, и какая я сволочь. Я изложил опорные тезисы из видео, чтобы сэкономить вам время на просмотр, но подписываться под этими тезисами я категорически не готов. Мне бывает обидно, когда меня ругают за чужие слова.

—— Начало тезисов из видео ——

1. Требования к мужчинам в современном мире настолько завышены, что обычный парень не может найти себе пару — он не дотягивает до планки, установленной обычными девушками.

2. Жизнь в современном браке — ад для мужчины. Постоянные скандалы, требования, упрёки, вымогательство денег. Как итог — развод, в котором мужчина оказывается пострадавшей стороной. Холостяки смотрят на своих женатых друзей и понимают, что им это не нужно.

3. Службы знакомств — фабрики унижений, где обычный мужчина получает мощные потоки презрения в свой адрес. Бесчисленные грубые отказы истощают запасы прочности характера, и мужчина теряет способность переносить боль.

4. Женщины не рассматривают всерьёз мужчин, которые живут с родителями или снимают квартиры. Если у мужчины нет своей отдельной жилплощади, то он неликвид брачного рынка.

5. Мужчины всё время чувствуют, что они в чём-то виноваты просто потому, что они мужчины. «Ты ещё “Привет” не успел написать, тебе уже капельку стыдно».

6. В видеороликах на Ютубе и в ТикТоке считается хорошим тоном издеваться над русскими мужчинами — дамы говорят, что наши мужчины уродливы по сравнению с европейцами, малоденежны и, вообще, являются «потерянным поколением».

7. Психологи не помогают. Более того, они называют мужчин, которые боятся отношений, трусами, хотя это несправедливо, так как многие мужчины проходят во время неудачных отношений через жуткие, ломающие психику испытания.

8. После нескольких лет одиночества появляются привычки, которые препятствуют заведению отношений — мужчина привыкает к определённому комфортному укладу жизни и не хочет его менять.

9. Мужские подвиги, которые он делает ради семьи, принято обесценивать — мужчина вкладывается в отношения по полной, в том числе усердным трудом и деньгами, а это воспринимают как что-то мелкое, не стоящее даже слова «спасибо». Смысл отношений теряется: мужчина не понимает, ради кого или чего ему напрягаться.

10. В отношениях наблюдается асимметрия. Женщине достаточно не скандалить каждый день и готовить изредка макароны, чтобы считаться хорошей женой. К мужчинам предъявляют гораздо более высокие требования — к примеру, права хотя бы делать замечания у них нет.

11. Базовое требование к мужчине из мегаполиса, который хочет ребёнка — оплата няни, лучше двух.

12. В серьёзных конфликтах мужчины полностью беззащитны. Раньше общество порицало тех, кто разрушал семью, но теперь оно разрушителей одобряет. Аргумент «ты не раскрыл во мне женщину» — повод для развода, который будет поддержан подругами, мамой и психологом.

Когда мужчина понимает, что всё, что он сделает, может быть уничтожено по щелчку пальцев, и он останется ещё и виноватым при этом, мотивация к заведению серьёзных отношений падает.

13. Мужчина потерял авторитет, который раньше был у него по умолчанию. В прошлом мужчина был главой семьи, и его слово что-то значило. Сейчас в любом сериале мужчина — неловкий комический персонаж, которого можно гонять и шпынять, как нерадивого слугу, а женщина — умная, дерзкая и уверенная, то есть законно является главной в семье.

Понятия «мужское мнение» и «мужской авторитет» — повод для шуток, при этом попытки отстоять право на равный вклад в отношения приводят к наклейке ярлыка «тирана». Элементарная демонстрация уважения к своему мужу считается в современном обществе болезнью, признаком психологического насилия со стороны мужчины.

14. Нормальная семья в 2025 году выглядит подозрительной. Если женщина третирует мужчину, она «сильная и самодостаточная». Если женщина относится к мужчине с уважением, как это было в 19-м веке, она «жертва».

15. Осуждать в 2025 году мужчину за одиночество — подло. Мужское одиночество — это не выбор, а реакция. Если выдать одинокому мужчине любящую женщину с нормальной психикой, он перестанет быть одиноким, вот только таких женщин не хватает на всех.

16. Предпосылок к улучшению ситуации нет, так что количество одиноких людей будет только расти, а счастливых пар будет всё меньше и меньше.

—— Конец тезисов из видео ——

Возвращаю себе микрофон (выше были цитаты из видео, дальше снова пойдёт прямая речь автора блога, Олега Макаренко). Вот некоторые мои мысли об этом видео — или, точнее, о целом потоке подобных реплик. В последние 5-10 лет я смотрю и читаю подобные обвинения от лица мужчин в адрес современного общества всё чаще, они стали уже важным явлением в нашей жизни.

А. Война полов — очень нездоровое явление. Не нужно воевать с женщинами, это не так работает. Да, есть африканские племена, где женщины с мужчинами находятся в состоянии настоящей войны, и даже живут отдельно, чтобы не поубивать друг друга под одной крышей. Это бедные и жалкие племена — глупо было бы брать с них пример.

Б. Мы выслушали сейчас одну сторону. Если мы заслушаем другую сторону, мы увидим длинный список претензий к мужчинам, и он будет, уверяю вас, ничуть не короче. Мне доводилось наблюдать сказочно гнусные поступки в исполнении людей обоего пола: монополии на злодейство у женщин нет.

В. Люди относятся к отношениям слишком легко. Исторически семья — это всё же не развлечения в ночных клубах и не полёты на Бали, а совместное ведение хозяйства и воспитание детей. Выбирать партнёра по принципу «с ним весело напиваться и тратить деньги» — слабая заявка на крепкий брак.

Мужчины редко спрашивают себя, настроена ли их избранница копить деньги, заводить нескольких детей, обладает ли она элементарной человеческой порядочностью, ходит ли в церковь. Как итог — естественные промахи и наивное «ну кто же мог знать, что девушка из бара, которая выдула бутылку вина из горла за один глоток, окажется плохой женой?».

Я много раз наблюдал, как мужчины или женщины делали очевидно плохой выбор, а потом страдали от предсказуемых последствий такого выбора. История графа де Ла Фер, который женился на белокуром ангеле, чтобы потом случайно найти на плече супруги клеймо каторжницы — это всё же исключение, а не правило. Правило другое — нездоровый формат отношений складывается обычно ещё во время знакомства, так что кавалеру никто не мешает вежливо распрощаться с дамой, которая за первым же ужином демонстрирует ему раздвоенный язык.

Г. Очень легко начать себя жалеть, войти в сладкое состояние угнетённости, возмутиться тем, что общество и государство ополчились сообща против несчастных мужчин.

Как показывает опыт других угнетённых групп, возведение в абсолют, розжиг и преувеличения крайне неполезны в первую очередь для самих угнетённых — даже когда у них есть реальные причины жаловаться.

Да, у нашего общества есть недостатки. Да, общественная мораль и традиции отчасти вывернуты против законопослушных мужчин (а отчасти вывернуты против женщин, а отчасти — против лысых, рыжих, инженеров, предпринимателей, курящих, подставить нужное). Но надо всё же сохранять трезвость — хороших людей больше, чем плохих, и лозунг «все женщины плохи» ничем не лучше лозунга «все мужчины плохи».

Д. Я не разгуливаю по квартирам с зажжённой свечой, однако я всё же в изобилии вижу вокруг нормальные пары всех возрастов. Мне кажется — возможно, я ошибаюсь — что истории про мужское одиночество сильно преувеличены, и что поиски подходящей пары не являются нерешаемой проблемой даже в 2025 году.

Аналогичным образом не является нерешаемой проблемой большой живот, и если мы видим на улицах толстяков, то причина вовсе не в том, что похудеть в современной России совершенно невозможно. Да, люди с лишним весом имеют право жаловаться, так как современное общество настойчиво пытается разжиреть их вкусными соблазнами и гиподинамией. Однако иметь лишний вес во взрослом возрасте — это всё же почти всегда осознанный выбор, а не приговор судьбы.

Е. Интересный факт. Средний программист имеет плохой характер, иногда даже с уклоном в большую психиатрию. Сообщества программистов настолько токсичны, что я даже не удивляюсь, увидев очередной выплеск неспровоцированной агрессии в ответ на нейтральный технический вопрос. Если среди условных монтажников-высотников крайне неприятных типов — 5%, то среди программистов таковых, наверное, около 40%. Физическая форма и внешний вид у монтажников-высотников тоже лучше.

Несмотря на это, среди программистов доля женатых значительно выше, чем в среднем по популяции. Потому что девушки ценят в мужчинах силу характера, а в современном мире сила характера ярче всего проявляется в способности хорошо зарабатывать.

Таким образом, у проблемы мужского одиночества есть старое, проверенное веками решение на индивидуальном уровне: надо просто сжать зубы, напрячься и начать зарабатывать хорошие деньги. Россия — страна возможностей, так что русским мужчинам в этом плане особенно повезло.