 

Мнение «аналитика»: О Зеленском… А почему он до сих пор жив?

30.04.2025, 11:45, Разное
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Вот этот вопрос до сих пор волнует и возмущает многих «ультра» патриотов. Ну, в самом деле: украинский президент Владимир Зеленский спокойно путешествует по заграницам, ездит на фронт, гуляет по городам и весям, но ни один снаряд не разорвался рядом и ни одна бомба даже близко не упала. Почему? Ведь 3+ года прошло — а где результат?

Ладно, в самом начале ещё могло быть то соображение, что надо же кому-то подписывать Акт капитуляции. Но после провала в Стамбуле, после указа о запрете переговоров с Москвой, а главное после истечения срока президентских полномочий неужели не ясно, что Владимир Зеленский ничего с Владимиром Путиным подписывать не будет, а если даже и поставит свою подпись под любым документом, она не будет стоить потраченных чернил?

А если в Кремле это понимают, то в чём смысл «беречь» бывшего лидера «Квартала-95», изрядно достававшего кремлёвского хозяина своими репризами? Только не надо говорить о неспособности России организовать ракетный удар, аналогичный тому, который однажды уничтожил неудобного для Москвы Джохара Дудаева. Тем более, что «один украинец — партизан, два — партизанский отряд, три — партизанский отряд с предателем».

Так почему же?

Версий много. Начиная от нежелания ссориться с Израилем — ведь не случайно же Владимир #Путин именно тогдашнему израильскому премьеру Нафтали Беннету пообещал «не трогать» укрывавшегося в бункере под Банковой смельчака — до страха перед ответкой со стороны англичан, якобы взявших Владимира Зеленского под опеку. Но всё это как-то не убедительно ибо конспирологично. А реально…

1. Владимир Зеленский удобен кремлёвской «партии войны» тем, что выражает волю аналогичной украинской партии и не позволяет заключить «договорнячок» в духе Минских соглашений, оказывавшихся лишь ширмой для подготовки Украины к новому витку конфликта.
2. Владимир Зеленский в силу личного пристрастия к пиару ведёт «боротьбу» с Россией максимально удобным для неё способом, всякий раз выбирая операции эффектные вместо эффективных и тем самым максимально облегчая МО РФ задачу по истощению человеческого и военного потенциала Украины в ходе затяжного конфликта.
3. В политическом смысле смерть Владимира Зеленского уже ничего не решит, ибо сменить его может только ещё больший милитарист и русофоб, способный ещё сильнее разогнать ненависть к РФ в украинском социуме.

Но это всё также означает, что #Кремль отбросил идею «покорить» Украину и хочет её лишь максимально «обкорнать». То есть, Украина таки добилась окончательного «развода» с Россией, и речь лишь об условиях раздела некогда «совместно нажитого» имущества.

И это — хорошо для Украины?

Источник: Альманах (прокремлевского) “непредвзятого аналитика”

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