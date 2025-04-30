Уборщица названа виновницей массового отключения электроэнергии в Испании и Португалии

Следователям удалось установить основную причину блэкаута на Пиренейском полуострове. По мнению специалистов, виновница чрезвычайного происшествия – 55-летняя Долорес Ибаррури из Толедо.

Следствие утверждает, что женщина превысила свои должностные полномочия, когда протирала рубильник, показывшийся ей пыльным, на главном энергоузле Испании.

– Она должна делать влажную уборку исключительно административных помещений, а этот рубильник у нас никто никогда не трогает, мы даже не знали, что он включает или отключает, – прокомментировал инцидент главный энергетик Испании Хосе Мендилибар.

Инженер добавил, что на линию подавалась энергия, вырабатываемая солнечными электростанциями, а уборщица дёрнула сразу три рубильника.

– Хорошо, что у неё кончилась вода, иначе бы без электричества остались ещё Балеарские и Канарские острова, Корсика и Сеута, – уточнил он.

В настоящий момент уборщица задержана. С ней работают спецслужбы.

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