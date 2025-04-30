Мозг свиньи оживает: как нейробиологи меняют представления о смерти

Исследователи уверены, что их новая работа способна изменить наше представление о жизни и смерти, а также о границах между этими состояниями.

Фото из открытых источников

Пять лет назад нейробиолог Звонимир Врселья из Йельской школы медицины и его команда провели эксперимент, который удивил медицинское сообщество. Ученым удалось извлечь мозг свиньи, лишить его кислорода при комнатной температуре на четыре часа, а затем подключить его к аппарату искусственного дыхания BrainEx. Результаты этого эксперимента стали настоящим шоком для научного мира, сообщает Popular Mechanics.

В мозге свиньи находится сложная сосудистая система, которая обеспечивает его кислородом и питательными веществами. В своем исследовании исследователи использовали аппарат BrainEx для введения специальной смеси консервантов и лекарств в мертвый мозг, что помогло восстановить поврежденные пути, возникшие из-за недостатка кислорода. Эта смесь включала заменитель крови, молекулы для регулирования уровня pH и препараты, предотвращающие чрезмерные иммунные реакции.

Поразительным стало то, что серая кора головного мозга покраснела, клетки начали вырабатывать белки, а нейроны проявили признаки метаболической активности. Хотя мозг свиньи не обрел сознание, он начал выполнять клеточные функции. Врселья отметил, что их находка была весьма необычной: мозг находился в состоянии, которое нельзя однозначно назвать ни жизнью, ни смертью.

Эксперт в области реанимации и интенсивной терапии доктор Лэнс Беккер подчеркнул, что результаты этого эксперимента ставят под сомнение существующие научные представления о смерти. Он добавил, что мир науки находится на пороге значительного изменения в понимании жизни и смерти.

После успешных испытаний на свиньях Врселья и его команда теперь направили свои усилия на изучение донорских человеческих мозгов с использованием технологии BrainEx. Эта работа более сложна и связана с серьезными этическими вопросами.

Во время эксперимента с мозгом свиньи исследователи тщательно следили за отсутствием мозговой активности, добавляя седативные вещества, чтобы предотвратить электрическую активность. Эксперимент завершался через шесть часов, однако работа с человеческими мозгами требует еще большей осторожности.

Если человеческий мозг покажет признаки сознания, это может вызвать серьезные этические и юридические споры, отмечает Хэнк Грили, эксперт по биомедицинскому праву из Стэнфорда. Врселья подчеркнул, что его команда не намерена подключать кого-либо к BrainEx в момент смерти, но достигнутые результаты ставят под сомнение традиционные представления о том, что смерть мозга является окончательной.

Тем временем исследователи продолжают добиваться успехов в поддержании клеточной активности мозга в течение 24 часов, что может открыть новые пути для лечения неврологических заболеваний, таких как болезнь Альцгеймера и Паркинсона.