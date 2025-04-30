Археологи нашли свидетельства затопления египетских пирамид

Исследователи предполагают, что знаменитый некрополь Гизы, включающий пирамиды и Сфинкса, мог подвергаться воздействию воды, возможно, даже будучи затопленным. Эта гипотеза получила подтверждение после обнаружения окаменелости морского ежа, найденного в известняковом блоке одного из древних сооружений. Открытие было сделано археологом Шерифом Эль-Морси и его коллегой Антуаном Жигалем, которые уже много лет работают над изучением памятников Гизы.

Фото из открытых источников

«Во время одной из документальных съемок древнего побережья я чуть не споткнулся о блок второго уровня храма», – информирует Мурси в статье, опубликованной на сайте Gigal Research. «К моему удивлению, бугорок на верхней поверхности глыбы, о который я чуть не споткнулся, на самом деле был скелетом ископаемого существа, похожего на эхиноида (морского ежа) – морских существ, обитающих на относительно мелководье».

Окаменелый морской ёж стал важным аргументом в пользу версии о затоплении плато Гизы. По мнению учёных, этот артефакт свидетельствует о том, что некогда территория вокруг Сфинкса и пирамид могла оказаться под водой.

Фото из открытых источников / Источник изображения: gigalresearch.com

Теория имеет своих сторонников среди специалистов, хотя существуют и альтернативные точки зрения. Некоторые учёные полагают, что морской ёж мог попасть в известняк естественным путём миллионы лет назад, задолго до строительства пирамид.

Однако Эль-Морси настаивает на своей версии, утверждая, что находка указывает на сравнительно недавнюю эпоху, когда вода могла достигать этой местности. Исследователь отмечает, что следы воздействия воды наблюдаются на многих сооружениях комплекса, включая Сфинкса и Великую пирамиду. По его оценкам, уровень воды тогда поднимался на 75 метров выше современного, образуя прибрежную зону, доходящую до храма Менкары.

Несмотря на разногласия между учеными, теория о возможном затоплении некрополя Гизы продолжает привлекать внимание. Возможно, дальнейшие исследования помогут выяснить, действительно ли великие памятники Египта могли оказаться под водой в далёком прошлом.