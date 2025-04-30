Зеленский призвал передать Украине ядерное оружие Индии и Пакистана

Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал в соцсети Х свой план урегулирования индо-пакистанского конфликта – Киев предлагает изъять у этих стран ядерное оружие, что должно существенно снизить риск эскалации.

– Я считаю, что атомная бомба должна быть только у истинно демократических стран, таких как США, Великобритания, Франция и Украина. Индия и Пакистан лижут сапоги Путину, поэтому к таковым не относятся, и ядерного оружия у них быть не должно, – написал Зеленский.

Украинский лидер готов разместить изъятые боеголовки на территории своей страны, соответствующая инфраструктура осталась после распада СССР.

Предложение Зеленского вызвало неоднозначную реакцию — официальные Дели и Исламабад никак не прокомментировали инициативу президента Украины, однако самый богатый человек в Индии Мукеш Амбани уже призвал участников конфликта «забыть старые обиды» и объединиться против нового противника.

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