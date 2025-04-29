Загадочный объект в космосе оказался не астероидом

Астрономы на мгновение задумались о загадочном объекте, который, казалось, летел в космическом пространстве. Однако вскоре выяснилось, что речь идет о чем-то более обыденном.

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В 2018 году компания SpaceX под руководством Илона Маска запустила на орбиту ярко-красный Tesla Roadster в рамках первого полета ракеты Falcon Heavy. Автомобиль, в котором находился манекен по имени «Звёздный человек», отправился в путешествие по Солнечной системе.

В январе 2025 года астроном-любитель из Турции заметил движущийся объект в космосе и представил результаты своих наблюдений в Центр малых планет (MPC) Гарвард-Смитсоновского центра астрофизики. Объект, который пролетел на расстоянии 240 000 километров от Земли, был первоначально зарегистрирован как околоземный астероид и получил название 2018 CN41.

Однако астроном Джонатан Макдауэлл вскоре начал сомневаться в этом предположении. После дополнительных исследований он обнаружил, что траектория объекта совпадает с траекторией верхней ступени Falcon Heavy, на которой и был установлен Tesla Roadster.

В результате MPC быстро отозвал свое первоначальное заявление. Объект 2018 CN41 оказался не астероидом, а ракетой Falcon Heavy с находившимся на борту Tesla Roadster.

«На следующий день было установлено, что орбита соответствует искусственному объекту 2018-017A, верхней ступени Falcon Heavy с родстером Tesla. Обозначение 2018 CN41 удаляется и будет указано как пропущенное», — сообщило MPC.

Запуск Tesla Roadster в космос состоялся 6 февраля 2018 года в качестве испытательной полезной нагрузки для ракеты Falcon Heavy из Космического центра Кеннеди во Флориде. Автомобиль был оснащён камерами для съемки видов Земли.

Астроном-любитель, известный как «G», изначально рассказал информацию о движущемся объекте в MPC, но позже выразил сомнения в своих выводах. Он отметил, что при проверке данных не подумал о запуске Falcon Heavy.

Этот случай подчеркивает проблему отсутствия эффективной базы данных для отслеживания космического мусора. Астрономы предупреждают, что растущее количество неотслеживаемых объектов может затруднить защиту Земли от потенциально опасных астероидов.

Это не первый случай, когда космический аппарат ошибочно принимается за астероид. Зонд НАСА «Уилсон», миссии «Розетта» и «БепиКоломбо» также были внесены в списки астероидов.

Эксперты подчеркивают необходимость создания комплексной системы отслеживания всех искусственных объектов в космосе, что поможет предотвратить подобные ошибки в будущем и обеспечить безопасность космических исследований.