Необычная битва робота-собаки и дрона впечатляет зрителей

Китайские инженеры организовали захватывающее шоу, которое больше напоминает сцену из научно-фантастического фильма, чем реальную жизнь. На кадрах видеоролика, снятого в одной из китайских лабораторий, демонстрируется невероятная схватка между дроном и роботом-собакой, оснащенными фейерверками.

Фото из открытых источников

На видео видно, как дрон, предположительно принадлежащий к сельскохозяйственной линейке DJI, атакует своего наземного противника яркими вспышками пиротехники. Роботизированная собака, разработанная компанией Unitree, ловко уворачивается от атак и контратакует, отвечая своему воздушному сопернику такими же огненными залпами.

Хотя конкретная цель данного эксперимента остается неизвестной, зрелищность происходящего поражает воображение. Инженеры использовали современные технологии для создания этой захватывающей сцены, которая демонстрирует возможности искусственного интеллекта и робототехники.

Видео быстро распространилось в сети, вызывая бурю эмоций среди пользователей. Многие восхищаются смелостью инженеров и мастерством техники, другие задаются вопросом о возможных практических применениях подобных технологий в будущем.