 

Экономия и надежность: белорусские инженеры разработали методику оптимизации опор uST

29.04.2025, 11:50, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

От традиционных методов к автоматизированным решениям

При конструировании опор транспортных комплексов разработчики опирались на мировую практику строительных расчетов мостов, канатных дорог и опор линий электропередачи. Однако для конструкций промежуточных опор uST высотой от 12 метров готовых нормативов проектирования не существует. Из-за этого приходилось каждый раз проводить исследования, что увеличивало сроки и стоимость работ.

Методика, которую разработали белорусские инженеры, решает эту проблему путем выполнения расчетов по специализированному алгоритму. Алгоритм создает цифровой двойник опоры: просчитывает нагрузки и возможные деформации, что делает проектирование эстакад быстрее и дешевле, а также минимизирует ошибки и упрощает монтаж.

Параметрическая модель как решение сложных инженерных задач

Компьютерная параметрическая модель на базе программного комплекса Mathematica 12.0 учитывает множество факторов. Например, геометрию опоры с учетом технических требований путевой структуры, ветровые нагрузки в конкретном регионе, вес транспортных средств, динамические и циклические нагрузки, материалы конструкции и их демпфирующие свойства.

Визуализация опоры с использованием новой методики / © Unitsky String Technologies Inc. 

Практика показала важность учета всех этих параметров: в пустынном климате Шарджи критическим фактором оказались температурные деформации металла, тогда как в условиях белорусского центра практической реализации и демонстрации технологий основную проблему представляла повышенная влажность. Анализ семнадцати типов опор подтвердил, что универсального решения не существует – каждый проект требует индивидуального подхода.

Новая методика позволяет быстро адаптировать опору под конкретные условия, будь то необходимость пересечения препятствий или работа в экстремальных климатических условиях. Вместо сложных итерационных расчетов для каждой опоры программа подбирает оптимальное решение.

Сокращает расход материала до 20%

Применение новой методики сокращает расход металла до 20% / © Unitsky String Technologies Inc. 

Методика обеспечивает не только инженерную точность, но и рациональное использование строительных материалов. Программа учитывает деформации, вызванные движением транспорта, и синхронизирует их с допустимыми значениями, а это помогает рационально расходовать материал в стойках и затяжках. Сравнительный анализ показал, что применение нового подхода сокращает расход металла до 20%.

Белорусские инженеры верифицировали матмодель на существующей конструкции промежуточной опоры высотой 19,14 метра и весом 22,51 тонны. Расчеты подтвердили эффективность новой методики.

В перспективе разработчики планируют расширить базу типовых решений и интегрировать систему с CAD-программами. Это ускорит и удешевит проектирование, а также сделает технологию доступной для массового внедрения.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

29.04 / Мнение: Аркология, или среднеэтажный ковчег

29.04 / В Краснодарском крае отменят плату за въезд

29.04 / Нейросеть DeepSeek вызвала переполох на американском фондовом рынке

29.04 / Рупор кремлевской пропаганды: “Гари Трумэн” несет потери

29.04 / Новый метод удешевит производство материалов для костных имплантатов

29.04 / Исследование показало, как мозг людей с афантазией обрабатывает визуальные образы

29.04 / Новая технология пермских ученых удешевит и повысит эффективность нефтепереработки

29.04 / YKK разработала автоматический замок-молнию с дистанционным управлением

29.04 / Лукашенко повелел изъять из учебников имена правителей, замеченных в переписывании истории

29.04 / Китайский IT-гигант Alibaba представил новую нейросеть Qwen 2.5 Max

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

PayPal - [email protected]; Payeer: P1124519143; WebMoney – T323003638440, X100503068090, Z399334682366

18+ © 2002-2025 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика