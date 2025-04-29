В Краснодарском крае отменят плату за въезд

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев объявил об отмене постановления о платном въезде на территорию региона, введённого в 2020 году краевым министерством туризма.

Кондратьев напомнил, что мера была введена в качестве борьбы с эпидемией коронавируса, и на сегодняшний день она неактуальна. По его мнению, дополнительными факторами для отмены также послужили введение туристического сбора и разлив мазута возле Анапы.

– Платный въезд мы вводили временно, но потом об этом забыли, – сказал глава края. – Паниковать не надо, что мы что-то недополучим – инфляция покрывает все потенциальные потери, а ещё у нас появились новые платные парковки и платные дороги. Не говоря уже о туристическом сборе. Да и Анапу и близлежащие станицы надо наполнить, поэтому сделаем гостям нашего края послабления.

Уже с 1 мая на въездах на территорию региона начнётся демонтаж казачьих постов. Выезд из Краснодарского края останется платным ввиду безальтернативности для туристов.

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