 

Нейросеть DeepSeek вызвала переполох на американском фондовом рынке

29.04.2025, 11:20, Разное
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Недавно выпущенная китайская нейросеть DeepSeek привлекла внимание пользователей Сети своим необычным видеороликом, на котором девушка в бассейне нежно обнимает и гладит большую акулу, улыбающуюся в камеру. Об этом сообщает kp.ru на своем Telegram-канале.

Фото из открытых источников

DeepSeek стал настоящим прорывом в области искусственного интеллекта, продемонстрировав свои выдающиеся способности. Оказалось, что эта нейросеть не только значительно дешевле американских аналогов, но и превосходит их по многим параметрам: она работает быстрее, предлагает больше функций и возможностей, а также доступна всем пользователям абсолютно бесплатно (пока).

Этот успех вызвал серьезные волнения на американском фондовом рынке, вызвав падение акций компаний, связанных с искусственным интеллектом. Например, акции американского производителя чипов Nvidia упали почти на 600 миллиардов долларов, что стало крупнейшим однодневным падением в истории. Президент США Дональд Трамп уже выразил свою озабоченность ситуацией, заявив, что Америке необходимо срочно активизироваться и превзойти достижения китайской нейросети.

Пока неизвестно, какие шаги предпримет американская сторона для восстановления лидерства в сфере искусственного интеллекта, однако очевидно, что конкуренция между двумя странами обостряется, и мир ожидает новых технологических прорывов.


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