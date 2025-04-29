 

Рупор кремлевской пропаганды: “Гари Трумэн” несет потери

29.04.2025, 11:15, Разное
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США потеряли у берегов Йемена палубный истребитель-бомбардировщик F/A-18 Super Hornet.

АУГ авианосца "Гари Трумэн" во время маневрирования для нанесения ударов по территории Йемена подверглась атаке дронов хуситов, что вынудило авианосец резко маневрировать. В результате одного из разворотов, один из истребителей свалился за борт, утащив за собой еще и палубный погрузчик. Один человек получил ранения.

Ранее хуситы сообщали, что в начале агрессии против Йемена они уже добились одного попадания по авианосцу "Гари Трумэн", в результате чего том временно потерял управляемость. США это попадание хуситов отрицали.

В случае с F-18 потеря уже признана США. Таким образом хуситы продолжают пополнять свою коллекцию не только привычными "Риперами". Товарищам хуситам остается пожелать больше метких пусков по врагу.

Источник: Colonel Cassad

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